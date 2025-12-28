Bandung, VIVA – persib Bandung finalmente tomó oficialmente la cima de la clasificación Superliga después de una serie de resultados cruciales en el partido aplazado en la semana 8. Maung Bandung cerró el año con una gran sonrisa tras lograr una estrecha victoria por 1-0 sobre el PSM Makassar, mientras que sus rivales más cercanos, Borneo FCtuvo que sufrir una dramática derrota por 2-3 ante Malut United.

La combinación de estos dos resultados hizo que Persib desalojara oficialmente al Borneo FC de la primera posición de la clasificación. Después de permanecer en la cima durante 10 semanas, Pesut Etam tuvo que estar dispuesto a bajar un nivel y compartir puntos con Persib, pero perdió por diferencia de goles.

La victoria de Persib sobre el PSM Makassar fue una ventaja importante. El rendimiento constante mostrado por el equipo de Bojan Hodak en los últimos partidos demuestra que Maung Bandung está cada vez más maduro en la máxima competición.

Malut United silencia al Borneo FC

Sin embargo, lo más destacado vino del partido entre Borneo FC y Malut United. El partido parecía un «regalo de Año Nuevo» para Persib. Los dos goles del Malut United contra el Borneo FC fueron marcados por dos jugadores que son familiares para Bobotoh, a saber David Silva en el minuto 27 y Gustavo Franca en el minuto 90+4.

El gol tardío de Gustavo Franca decidió la victoria del Malut United y aseguró que Persib ascendiera al trono de la clasificación. El papel de los dos ex jugadores de Persib también hizo que Bobotoh se ocupara de hacer los típicos comentarios: gracias a tu ex.

Con este resultado, Persib Bandung cerró el año en lo más alto de la clasificación de la Superliga. El nuevo año se siente aún más dulce para Maung Bandung, quien ahora cuenta con un gran capital para mantener la consistencia y perseguir el título en la próxima mitad de la temporada.

Clasificación de la Superliga