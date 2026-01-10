Gracias al empoderamiento de la BRI, esta mipyme de especias envasadas convirtió las dificultades en oportunidades para empezar desde casa

Solo, EN VIVO – El camino de la vida no siempre transcurre sin problemas y de cada prueba a menudo surgen nuevas fortalezas. Esto es lo que le pasó a Dewi Aminah, una mujer de Solo que ahora es conocida como la propietaria de Iswara Food, un productor de especias y harina envasadas que nació de un viaje de vida lleno de desafíos.

Lea también: Cómo Pertamina prepara a las mipymes para avanzar hacia un crecimiento sostenible



Para Dewi, construir Iswara Food fue un proceso de redescubrimiento a sí misma como madre, mujer y guerrera familiar. Antes de dirigir Iswara Food, Dewi dirigió un negocio de batik en Klewer Market desde el comienzo de su matrimonio. Este negocio se convirtió en el principal sustento de la vida de la familia hasta que finalmente un gran desastre lo cambió todo.

«Al principio tuve un negocio de batik en Klewer Market desde el comienzo de mi matrimonio hasta que tuve mi tercer hijo. El negocio de batik era increíble, era fácil ganar dinero. Pero luego todo se quemó durante el incendio en Klewer Market», recuerda Dewi, que tuvo que empezar de nuevo su vida desde cero.

Lea también: La BRI y el Ministerio de Juventud y Deportes apoyan la estabilidad financiera a largo plazo de los atletas destacados de los Juegos SEA 2025



La terrible experiencia se repitió en el año 2000, cuando su tercer hijo nació con autismo e hiperactividad. Esta condición animó a Dewi a aprender a preparar alimentos saludables que se adaptaran a las necesidades de su hijo, aunque antes no estaba acostumbrada a cocinar. A partir de este proceso de aprendizaje, Dewi empezó a conocer el mundo de las especias y las harinas procesadas.

«Al principio no sabía cocinar, hasta que finalmente aprendí y pude preparar las especias de este paquete. Pero hice algo diferente», dijo, procesando harina de mokaf en varios producto como harina de pollo crujiente y harina de tempe mendoano.

Lea también: El presidente Prabowo valora los logros de RI en los SEA Games 2025, el Ministerio de Juventud y Deportes colabora con BRI para distribuir bonificaciones a los atletas



El viaje de Iswara Food mostró avances cada vez más positivos cuando Dewi se unió al programa de capacitación BRIncubator de Rumah BUMN. BRI Solo. Esta oportunidad abre nuevos conocimientos y mejora las capacidades comerciales, especialmente en marketing y desarrollo de productos.

«Gracias a Dios, recibí orientación de BRI a través del programa BRIncubator durante 10 días, lo que me dio más confianza. Aprendí marketing más dirigido a través de las redes sociales, abrí una tienda en línea de HP, mejorando la calidad de la producción y el embalaje, hasta que finalmente en 2024 tengamos la oportunidad de presentar productos más ampliamente a través de la BRI Expo», continuó Dewi.