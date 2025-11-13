¡Gracias a la Innovación y al Compromiso! Esta empresa está en el centro de atención

Jacarta – Otorgar es una forma de reconocimiento oficial de los logros, actuacióno la contribución de una persona, organización o compañía en ciertos campos. En un contexto industrial, los premios suelen concederse para evaluar la excelencia, la innovación y la calidad de los servicios ofrecidos.

PT Jasaraharja Putera logró ganar el premio al Mejor Seguro General 2025 para la categoría IDR 1 billón – IDR 1,5 billones Equity Group en el evento Insurance Award 2025 celebrado por Media Seguro. Los premios se entregaron en la noche de premiación que tuvo lugar en el Hotel JS Luwansa de Yakarta.



PT Jasaraharja Putera ganó el premio al Mejor Seguro General 2025

Premio Seguros 2025 es una actividad anual que cumple 18 años de implementación. Este evento tiene como objetivo brindar reconocimiento a las compañías de seguros en Indonesia basándose en indicadores integrales, incluido el desempeño comercial, el desarrollo de productos, la gestión de recursos humanos y la agresividad del mercado, como se refleja en los informes financieros.

En el proceso de evaluación, el jurado compuesto por expertos en seguros y finanzas llevó a cabo una evaluación integral del desempeño de la empresa, incluyendo la rentabilidad, la eficiencia operativa, la innovación de servicios y la digitalización de los procesos de negocio.

Según los resultados de la evaluación, se considera que PT Jasaraharja Putera es capaz de mantener un desempeño comercial estable en medio de la dinámica industrial, al mismo tiempo que demuestra una capacidad de adaptación a los cambios en el comportamiento de los clientes a través de una estrategia digital sostenible.

El director técnico y director interino de Finanzas, General y Recursos Humanos de PT Jasaraharja Putera, Suhardiman, acompañado por el jefe del Grupo Business II, I Komang Agustika, afirmó que este premio era un reconocimiento al desempeño de la empresa.

«Este logro es el resultado del trabajo de todo el equipo para mantener la integridad, el profesionalismo y la innovación. En el futuro, la empresa seguirá fortaleciendo su posición como socio de protección adaptativa», afirmó Suhardiman.

El Premio Seguros 2025 no es sólo un evento de premiación, sino también un medio para que la industria aseguradora comparta experiencias, fortalezca sinergias y construya un ecosistema financiero no bancario competitivo. Este año participaron en el evento decenas de compañías de seguros generales, vida, reaseguros y sharia de diversas categorías.

Con este premio, PT Jasaraharja Putera confirma su papel como compañía de seguros nacional que se centra en la innovación de servicios, la gobernanza corporativa transparente y la sostenibilidad empresarial.