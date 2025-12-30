Gracias a Dios, superamos con éxito el ‘agosto gris’

Jacarta – Jefe de la Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo expresó su aprecio y gratitud por el éxito de Indonesia al superar el período oscuro que ocurrió a finales de agosto y principios de septiembre de 2025. reunión en una serie de áreas.

Así lo afirmó Sigit en el evento de liberación de fin de año (RAT) de la Sede de la Policía Nacional de 2025 en el edificio Rupatama, Bareskrim Polri, el martes 30 de diciembre de 2025.

Sigit explicó inicialmente el fenómeno. disturbios También ocurre en varios países, como Nepal, Myanmar y Brasil.

A diferencia de los tres países, Indonesia, dijo Sigit, ha logrado superar el fenómeno de los disturbios con un impacto mínimo.

«Indonesia también está experimentando lo mismo, especialmente los acontecimientos de finales de agosto, que normalmente llamamos agosto gris o septiembre gris», dijo Sigit.

«Sin embargo, gracias a Dios, todos nosotros en Indonesia podemos superar todos estos desafíos, para que podamos superar inmediatamente los eventos que ocurren, podemos mitigar los graves impactos que ocurren, para que no sucedan como en otros países», continuó.

Sigit estimó que el fenómeno de los disturbios se superó con éxito gracias al apoyo de todos los sectores de la sociedad. Por lo tanto, las condiciones de seguridad pueden restablecerse inmediatamente y las actividades pueden volver a la normalidad.

En la misma ocasión, Sigit dijo que la situación económica de Indonesia sigue siendo estable a pesar del incidente de Agosto Gris.

Esta condición, dijo, se puede ver desde el nivel crecimiento económico tercer trimestre de 2025 que se sitúa en 5,04 por ciento. Además, la balanza comercial en noviembre de 2025 tuvo un superávit de 2.800 millones de dólares y las reservas de divisas en noviembre de 2025 ascendieron a 150.100 millones de dólares.

«La inflación nacional en noviembre de 2025 será del 2,72 por ciento o todavía dentro del rango objetivo del 1,5 al 3,5 por ciento», concluyó Sigit.