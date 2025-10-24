Gracias a Dios podemos realizar actividades como siempre.

Jacarta – Celebgrama mariana lisa su rostro parecía tranquilo como si no fuera desde el espacio inspección sospechar. Su examen en el caso de presunta calumnia y difamación contra el ex Gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamilse completó y no fue detenido.

«Gracias a Dios puedo realizar mis actividades como siempre», dijo Lisa, el viernes 24 de octubre de 2025.

Se dice que los investigadores le hicieron a Lisa 44 preguntas durante el examen. Sin embargo, la celebridad que sorprendió al público con afirmaciones sobre ella y el hijo de Ridwan Kamil decidió no hablar.

«Gracias a Dios todo salió bien», dijo.

Mientras tanto, el abogado de Lisa Mariana, John Boy Nababan, confirmó que su cliente no estaba obligado a presentarse. Hizo hincapié en que Lisa seguiría cooperando si los investigadores necesitaran información adicional.

«No, lo que está claro es que cumplimos con todos los procesos si es necesario para tomar la información que cumplimos», dijo Juan.

Anteriormente se informó que Selebgram Lisa Mariana estaba «confiada» en que la policía no realizaría arrestos después de la investigación inicial como sospechosa hoy, en relación con el presunto caso de calumnia y difamación contra el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil.

«Este es el artículo 310 y 311 del Código Penal, la amenaza es leve. El mínimo es de 9 meses, el máximo es de 4 años. Así que mientras cooperes no necesitas ser detenido», dijo su abogado, Jhon Boy Nababan, el viernes 24 de octubre de 2025.

Selebgram Lisa Mariana no cumplió con su primera citación como sospechosa en el supuesto caso de difamación contra el exgobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, el lunes 20 de octubre de 2025.

Así lo confirmó su abogado, Jhon Boy Nababan. De hecho, la inspección se llevó a cabo alrededor de las 11.00 horas de esta mañana.

«No presente», dijo cuando fue confirmado por los periodistas, el lunes 20 de octubre de 2025.

Parece que su condición de sospechosa no ha hecho que la celebridad de Instagram Lisa Mariana pierda la calma. Aunque ha sido acusada oficialmente en un caso de presunta calumnia y difamación contra el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, Lisa admite que todavía está tranquila.

John dijo, Lisa incluso dijo que ni siquiera había pensado en presentar un juicio previo sobre el estatus legal que ahora tiene.

«Todavía es la primera citación como sospechoso. Cuáles serán los resultados, los detalles técnicos los transmitiremos más tarde», dijo John.