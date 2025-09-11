Gracias a Dios, esto no es solo una figura

Yakarta, Viva – La Agencia Central de Estadísticas (BPS) publicó los resultados del índice de satisfacción de peregrinos de los peregrinos indonesios de 2025 (IKJHI) con un puntaje de 88.46. Esta cifra está en la categoría muy satisfactoria y aumenta desde 2024, que está en 88.20. Esta encuesta incluyó a 14,400 encuestados de peregrinos, que constan de 6.400 fieles de la primera ola y 8,000 fieles de la segunda ola.

Leer también: El proceso de encuesta para la satisfacción de la peregrinación 2025 alcanza el 90 por ciento, BPS intensifica la recopilación de datos finales



El Ministro de Religión Nasaruddin Umar dio la bienvenida a este logro. Según él, el puntaje fue una prueba clara de que el servicio Hajj en 2025 fue bien y fue apreciado por la congregación.



Ministro de Religión Nasaruddin durante la publicación de los resultados de la Encuesta de satisfacción del Hajj en Yakarta

Leer también: Inundado, BNPB estableció el estado de emergencia de Bali durante una semana



«Alhamdulillah, hoy hemos escuchado juntos, que el índice de satisfacción del peregrino indonesio 2025 alcanzó 88.46. Esta cifra es más alta que el año anterior, que es 88.20

Hizo hincapié en que el número no fue solo el resultado de una encuesta, sino una representación de la experiencia espiritual de la congregación. «Este índice no es solo un número. Detrás de cada punto, hay una sonrisa, hay emoción y hay un reconocimiento de nuestro arduo trabajo», dijo.

Leer también: ¡Solo sujeto a Allah! El jugador del equipo nacional iraquí, Aymen Hussein, se enfrenta al funcionario del Reino de Tailandia



El Ministro de Religión también dijo que la visión del Ministerio de Religión para presentar los servicios de Hajj que hicieron sonreír a la congregación desde la partida hasta que regresó a la patria. «Dios desee, nuestra visión de hacer sonreír a la congregación desde el comienzo de la partida, cuando se ha logrado la implementación y al regresar al país. Esto se puede ver desde el índice que se había descrito», agregó.

El lanzamiento de la encuesta IKJHI de este año tiene un significado histórico. Porque, 2025 se convirtió en el último año del Ministerio de Religión que actúa como el organizador de la peregrinación. Después de que se hayan realizado 14 encuestas desde 2010, la tarea se transferirá al Ministerio de Hajj y Umrah.

«El Ministerio de Religión puso fin a la tarea de organizar la peregrinación con un índice muy satisfactorio de la congregación. El número 88.46 fue una base sólida, la mejor herencia que presentamos para continuar construyendo un mejor servicio de Hajj», dijo el ministro de religión.

Mientras tanto, en su encuesta, BPS evaluó 10 aspectos del servicio, incluido el transporte de autobuses de oración, transporte interurbano, oficiales de Hajj, servicios de adoración, consumo no armazna, otros servicios públicos, alojamiento de hoteles, consumo de Armuzna, transporte de autobuses de Armuzna y alojamiento de carpas. De los 10 aspectos, siete experimentaron un aumento, incluidos los servicios de adoración que registraron un puntaje de 89.45 o una categoría muy satisfactoria.

«Esto debería estar agradecido porque básicamente la peregrinación es un viaje de adoración. El mejor servicio en este campo refleja la dedicación de nuestros oficiales», explicó Nasaruddin.

El Ministro de Religión también aludió a la aplicación del Sistema Multi Syarikah este año. El esquema había presentado desafíos, especialmente relacionados con la colocación de hoteles, servicios de consumo y transporte en el área de Armuzna (Arafat, Muzdalifah y Mina).

«Sin embargo, los resultados de la encuesta de BPS muestran que el índice de servicios de alojamiento del hotel permanece en la categoría muy satisfactoria. Mientras tanto, los servicios de consumo y transporte en Armuzna se registran en la categoría satisfactoria», dijo el Ministro de Religión.

Agregó que este logro también demostró el estado de alerta de los peregrinos frente a los obstáculos en el campo. «Esto muestra, varios desafíos en el campo, relacionados con la colocación de hoteles, transporte y consumo se pueden superar adecuadamente», concluyó.