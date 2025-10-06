Grace Van Patten y Sharon Horgan en ‘The Twisted Tale of Amanda Knox’

Grace Van Patten y Sharon Horgan se abrieron sobre sus roles de madre y hija de Hulu en la serie documental de Hulu, «The Twisted Tale of Amanda Knox», durante una discusión moderada por la reportera de Vanity Fair Rebecca Ford.

«The Twisted Tale of Amanda Knox» revisa el caso de 2007 donde Amanda Knox fue condenada injustamente por asesinar a su compañera de cuarto británica, Meredith Kercher. La serie vuelve a contar la historia desde la perspectiva de Knox mientras experimenta la injusticia en sus veinte años hasta la actualidad. El drama de ocho episodios fue creado por KJ Steinberg, ejecutivo producido por Monica Lewinsky y coproducido por Knox.

Van Patten recordó cómo su fascinación por retratar a Knox surgió de aprender sobre su caso en el documental de Netflix de 2016, «Amanda Knox».

«Después de verlo por primera vez, llamé a mis agentes de inmediato», dijo. «Cuando comencé a actuar, pregunté sobre cualquier proyecto en Amanda Knox porque me encantaría interpretarla. Cuando esto vino, se sintió como algo que quería hacer, y ni siquiera sabía demasiado al respecto. La vi a ella y a esta joven en esta situación y no podía creer que su historia no hubiera sido contada con ella involucrada». ​

Ocho años después, Van Patten tuvo la oportunidad en 2024 de desempeñar el papel principal. Margaret Qualley, el primer elenco como Knox, dejó el proyecto debido a los conflictos de programación. Antes de que el papel fuera oficialmente refundido, Van Patten sospechaba que estaba siendo considerada después de que Knox la siguió en Instagram.

«Mi hermana ayuda a administrar mi Instagram, y me envió una captura de pantalla», explicó. “Mi corazón cayó y envié un mensaje de texto a todos, ‘¿Qué significa esto?’ Me dijeron que estaban pensando en mí. [Steinberg] y Warren Littlefield, y me acompañaron a través de su visión por ello. Estaba tan inspirado por cómo planeaban contar su historia ”.

Horgan, quien interpreta a la madre de Knox, Edda Mella, explicó la dificultad de fundamentarse en el papel ya que tenía muy poca información sobre la perspectiva de Mella.

«No hay muchas cosas en línea con Edda [Mellas] Hablando, pero encontré algunos videos de ella haciendo conferencias de prensa tempranas «, dijo Horgan.» Pensé en cómo alguien con un fondo normal y diferente pudo manejar eso con dignidad y valentía. El resto fue como me relacioné con ella como madre. Eso fue en lo que aproveché «.

El mayor desafío de Van Patten fue su deseo de hacer justicia a la historia de Knox asegurando que estaba «contando su historia de la manera correcta». Mientras se atenuaba al principio, el actor encontró consuelo en la presencia de Knox cada vez que aparecía en el set.

«Tenerla allí era una seguridad extraña», dijo. «Sabía que íbamos a hacerlo bien porque ella estaba allí y sentí su apoyo. Me emocionó y motivó hacerlo lo más auténticamente posible».

Horgan compartió sentimientos similares, reconociendo la presión de disparar escenas sabiendo que Knox estaba reviviendo los momentos más traumáticos de su vida.

«Quieres contar su historia de la manera correcta», dijo Horgan. «Estos momentos que son para ellos deben haber sido tan difíciles de ver. Todavía me siento muy cerca de ellos. Estaba ansioso de que estuvieran molestos por las escenas».

Entre aprender italiano dos meses antes de disparar y retratar a Knox a través de diferentes décadas, Van Patten se extendió de una manera que no había hecho antes. Pero tuvo el honor de participar en contar la historia de Knox a través de sus ojos.

«El proceso de tratar de hacer que todas esas versiones se sientan un poco diferentes, pero aún así mantener lo que Amanda todavía tiene hasta el día de hoy, lo cual es una cantidad de positividad que no podría imaginar haber pasado, es tan inspirador para mí», dijo.