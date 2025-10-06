Grace Van Patten sobre convertirse en Amanda Knox en Hulu Finale

Grace Van Patten Se abrió sobre la reunión, colaborando con y finalmente convirtiéndose en el personaje titular en «The Twisted Tale of Amanda Knox» de Hulu después de una proyección del episodio final de la serie el 29 de septiembre. Van Patten se sentó con VariedadSelome Hailu para hablar sobre su relación con la complicada figura del mundo real y cómo se destaca esta versión de su notoria historia.

«Es su versión. Creo que eso es lo que lo distingue», dice Van Patten, «finalmente se le dio la oportunidad de ayudar a contar su propia historia, y más allá del programa, más allá de la actuación, se siente muy importante ser parte de ayudar a alguien a hacer eso».

Cuando el espectáculo narra, Amanda Knox se convirtió en la sospechosa en un caso de asesinato cuando su compañero de cuarto fue encontrado muerto mientras estudiaban en el extranjero en Italia en 2007. Knox fue condenado y cumplió cuatro años de una sentencia de 26 años en una prisión italiana antes de que el veredicto fuera revocado. El caso fue el tema de muchas noticias, ya que Knox se convirtió en una figura sensacionalizada en el ojo público.

Van Patten dice que ha querido jugar a Knox desde que vio al Doc de Netflix, «Amanda Knox». «Este es un momento loco en el círculo completo para mí. Recuerdo haber visto el documental de Netflix en 2016 y estar tan fascinada por esta historia y tan fascinada por ella y no podía creer que no hubiera tenido la oportunidad de contar su propia historia», dijo Van Patten: «Entonces, cuando esto vino, me apasionó extremadamente apasionado».

A pesar de su pasión por el personaje y la figura del mundo real, Van Patten admitió que no sabía mucho sobre el caso antes de ver el documental. En cambio, Van Patten tuvo la oportunidad única de escuchar la historia a través de los ojos de Knox mientras se preparaba para el personaje.

«Estoy realmente agradecido de haber entrado en eso sin saber demasiado porque este es un caso tan polarizador», dijo Van Patten. «La gente tiene opiniones muy fuertes al respecto y estoy muy agradecida de haber podido abordarlo de manera objetiva y de alguna manera mi propia opinión al hablar con Amanda y hacer la investigación y lectura adecuadas tanto como pude y observar todo lo que pude. Se sintió muy bien abordarlo con ojos frescos y no tener creencias preconceadas».

Sin embargo, la actriz hizo su debida diligencia en la investigación objetiva sobre el proyecto. «Definitivamente estaba investigando, leyendo y observando todo lo que pude», dijo, «pero tan pronto como entendí eso [Knox] Estaba dispuesto a que esto fuera una colaboración completa, realmente me concentré en eso y me concentré en conocerla y comprenderla lo mejor posible porque en el centro de esto, esta es una historia humana. Es una historia que todos conocemos, pero se trata de esta joven que pasó por esta cosa inimaginable. Esa es la historia que me centré en contar «.

Ella dijo que la primera vez que conoció a Knox sobre Zoom: «Sentí que me desmayé. Estaba muy nervioso y no podía pensar en ninguna pregunta», pero cuando los dos se encontraron posteriormente en persona, se conocieron compartiendo un bote de paletas de cisne en el Echo Park de Los Ángeles. “Pedalimos por una hora, [which is] realmente agotador por cierto. Estaba sin aliento haciéndole preguntas durante una hora e intenté aliviarlo. Sus hijos estaban allí, sus dos hijos y su esposo, y realmente la conocí como madre y como esposa y como una mujer joven en el mundo. Eso fue muy importante para mí simplemente entenderla tanto como sea posible para que la audiencia también pueda «.

Después de conocer a Knox, Van Patten dijo que estaba más sorprendida por su vivacidad y que intentó canalizar eso a su actuación. «Lo que me hizo sentir más en su cuerpo estaba tratando de comunicarse con el niño pequeño en mí mismo o algo así. Ella es muy infantil y muy inconsciente, e incluso en medio de ser tan examinada por quién era, nunca cambió quién era. Me parece tan inspiradora».

Knox terminó siendo un verdadero colaborador en el proyecto, proporcionando una brújula para Van Patten e incluso haciendo apariciones en el set para garantizar que las escenas clave fueran retratadas sinceramente. La serie en su conjunto abarca los cuatro años del caso de Knox, y en el final, Van Patten interpreta a una moderna Amanda Knox, todavía lidiando con el legado de su desafortunada situación.

A pesar de que la mayor parte del mundo recordaba a Knox como una joven estudiante universitaria, Van Patten dijo que la versión final era «la Amanda que conozco y he conocido y con él, por lo que esa versión de ella me sentía más familiar». Ella agregó: «Supongo que había menos presión porque pude hablar con esa versión de Amanda y entenderla un poco más de lo que me dice sobre cómo era en el pasado. Pero realmente disfruté filmando este último episodio, y creo que realmente muestra quién es Amanda y cuán abierta y dispuesta a perdonar».