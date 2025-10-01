Grace Van Patten desempaquera el final del cuento retorcido de Amanda Knox ‘

Alerta de spoiler: Este artículo contiene spoilers de «Libertá», el final de «El cuento retorcido de Amanda Knox«Ahora transmitiendo en Hulu.

«La historia retorcida de Amanda Knox«Envuelve la historia de Amanda Knox con una reunión poco probable entre Knox (Grace Van Patten) y su fiscal, Giuliano Mignini (Francesco Acquaroli).

El drama de ocho episodios ha relatado la verdadera historia de la estudiante universitaria estadounidense que fue condenado injustamente por asesinar a su compañera de cuarto británica, Meredith Kercher, mientras estudia en el extranjero en Italia en 2007. La serie revisa el caso, volviendo a contar la historia desde la perspectiva de Knox mientras experimenta la injusticia a lo largo de sus 20 y hasta el presente.

Después de ser absuelto por un tribunal italiano, algunos podrían esperar que la historia de Knox termine allí. Sin embargo, la saga continúa con la reunión de Knox en persona con su fiscal años después, así es como la serie comienza en el Episodio 1.

Su reunión puede ser una sorpresa para aquellos que no están familiarizados con la historia de la vida real de Knox. Sin embargo, en su libro más reciente, «Free: Mi búsqueda de significado», Knox compartió cómo ha formado una amistad con Mignini y regresó a Perugia, Italia, para encontrarse con él cara a cara.

El final avanza rápidamente a una Amanda mayor de unos 30 años, ahora una madre y una esposa, que continúa lidiando con los jugadores involucrados en su encarcelamiento, particularmente su fiscal. En un esfuerzo por entender por qué Mignini estaba convencida de que era culpable, ella comienza a comunicarse con él.

La pareja se vuelve a conectar enviándose cartas, lo que finalmente lleva a Knox arriesgarse todo al regresar a Italia para enfrentarlo. Hablando con su fiscal, la conversación muestra a un Knox cargado emocionalmente llorando mientras empuja por una onza de claridad sobre la participación de Mignini en su caso. A pesar de que no se disculpó por el papel que él desempeñó en su encarcelamiento, ella puede perdonarlo.

A continuación, Patten habló con Variedad Sobre el final impactante, trabajando con Knox en el set, «Tell Me Lies» Temporada 3 y más.

En el momento en que Amanda se reunió con su fiscal fue interesante para ver cómo desarrollarse, y será especialmente sorprendente para los espectadores que no sean familiarizados con su historia. Desde que Knox coescribió el episodio, ¿qué tipo de conversaciones tuviste con Amanda sobre cómo retratar esa escena en particular?

Entendí más a Amanda después de que ella me dijo que era el momento en que tomó las riendas de su propia vida y recuperó el control de una situación de la que nunca había tenido control. Espero que cuando la audiencia lo mira, también la entiendan un poco más. Amanda ayudó a escribir eso, lo cual fue súper vital para obtener los detalles de la escena y el tono correcto. Es la única información en este programa que será una sorpresa para la audiencia. Muchos de los otros hechos que puede buscar y está allí, pero esta es una especie de información nueva para el público, lo que espero que la gente piense en toda la situación.

Ver a tu personaje enfrentar a Giuliano e intentar profesar su inocencia una vez más fue intenso. ¿Cómo fue para ti emocionalmente filmar esa escena?

Me sentí temeroso de muchas maneras, pero muy ansioso por contar esa parte de la historia. Era esta mezcla contrastante de presión aprendiendo todo ese italiano para ello y transmitir las emociones correctas. Pero una vez que estuvimos en él, Francesco Acquaroli es tan poderoso y presente como actor que sentía que fluía de la manera correcta. Disparamos esa escena en dos o tres días. Era un monstruo que todos sabíamos abordar al final del rodaje. Pero cuando terminó, todos estábamos felices y aliviados de que lo hiciéramos de una manera que se sintió auténtica y sincera para la historia de Amanda.

¿Cómo era la energía en el set mientras filmaba esa escena específica?

Amanda estaba en el set. No sabía cómo me sentiría al respecto, en términos de mis propias inseguridades, pero ella me consoló mucho. Sabía lo disponible que estaba para responder cualquier pregunta en cualquier momento, lo que me hizo sentir seguro para hacerlo porque sabía que podía preguntarle cualquier cosa. Fue intenso. Este es el momento más crucial en la vida de esta mujer, y lo damos vida frente a sus ojos. Fueron un par de días muy emotivos y dispararon en general.

Cortesía de Hulu

Tenías que aprender italiano para este papel, pero durante la confrontación entre Amanda y Giuliano, el diálogo comienza en italiano pero cambia al inglés. ¿Cuál fue la decisión creativa de cambiar entre ambos idiomas en esa escena específica?

Hubo muchas discusiones sobre esto y cómo el lenguaje podría usarse como una herramienta artística. Me sentí aliviado porque originalmente estaba todo en italiano. Eran 25 páginas. Me sentí muy aliviado de que fuera y viniera. El director de los episodios 7 y 8 tuvo esta idea genial de tener esa toma en círculo, haciendo la transición del italiano al inglés y luego de regreso. En un momento en que Giuliano se vuelve vulnerable, regresa al italiano. Fue una forma inteligente de hacer la transición de los idiomas y usarlos como una herramienta creativa y artística para contar más de la historia.

¿Fue un desafío cambiar entre los idiomas durante la filmación?

Sí, era la tarea diaria. Todas las noches, volvía a casa y practicaba. Quería estar lo más cómodo con el idioma posible para poder tener la libertad de improvisar, o si otros actores que hablaban italianos salían de sus líneas, sabría lo que estaban diciendo. Se requirió estudiar italiano todos los días, lo que nunca he tenido que hacer para un papel.

¿Qué discusiones estabas teniendo con Amanda para alcanzar esa profundidad emocional en torno a su deseo de reunirse con Giuliano?

Una discusión muy importante que tuve con ella fue diferenciar a Amanda en los diferentes períodos de tiempo antes de que ocurriera la tragedia, mientras estaba en prisión, cuando tuvo que leer a la vida normal y luego en la actualidad. Tuve que me guiaba por las diferencias en esas fases de su vida y cómo podría retratarlos en la pantalla para que la audiencia pueda entenderla en todos estos momentos diferentes.

La capacidad de Amanda para mostrar empatía por Giuliano, incluso cuando se resiste, decir lo que sabía que era verdad era sorprendente. Sabiendo que esto se basa en eventos reales, ¿la compasión de Amanda te sorprendió cuando lees por primera vez el guión?

Estoy tan inspirado por su compasión y empatía por las personas que son fuentes de la parte más traumática de su vida. Todos podemos aprender de eso. Su habilidad para perdonar es tan poderosa, y creo que es la razón por la que ha podido vivir una vida pacífica después de lo que sucedió. Ha podido tener una familia y vivir una vida que no está llena de resentimiento y enojo, lo que sería muy fácil de hacer después de experimentar algo así. Me encanta que esta escena en el Episodio 8 muestre la idea de que Amanda piense que iba a escucharlo decir: «Lo siento» o que la entienda.

Lo más poderoso es que Amanda lo entendió. Ella lo vio, y eso le dio cierre. A veces se necesita comprender a la persona en lugar de que la persona que lo comprenda, especialmente si no puede hacerlo. Le tomó entenderlo como hombre para ayudarla a seguir adelante.

Tu personaje también regresa a Italia, escondiéndose debajo de una manta, que fue un momento presagiado desde el principio. ¿Cuál fue su interpretación de Amanda arriesgando todo para regresar?

Estoy muy agradecida de que haya podido obtener el cierre de ese viaje. La idea de ponerse en peligro a sí misma y a la familia era un riesgo. Pero el hecho de que funcionó y ella obtuvo algo es realmente hermoso. Esa fue la primera escena que filmamos. Estableció el tono para las tensiones que la siguieron a través de toda la serie.

Tenemos que hablar sobre esa escena final con la caja confesional. Abrió la puerta para contar más de esta historia. ¿Qué pensaste de esa escena?

Estoy obsesionado con ese final. Es muy raro que un final no solo envuelva todo en un arco y sea a las personas este acabado concreto. Hará pensar a la gente, y eso me encanta. Tengo escalofríos cada vez que lo leo. Dice mucho sin decir demasiado. No he escuchado nada sobre más de esta historia que se cuenta. Se cuenta hasta lo que sucedió recientemente. Hizo su propósito, que es ayudar a Amanda a reclamar su historia. Eso fue todo lo que estaba destinado a hacer.

Cortesía de Hulu

Quiero cambiar un poco los engranajes. La temporada 3 de «Tell Me Lies» ha envuelto la filmación. ¿Qué puedes burlarte del viaje de Lucy por delante?

En ninguna parte bueno. En dos temporadas, nos hemos dado cuenta de que ella no tiende a tomar las mejores decisiones. Ella ha creado una web muy enredada para ella que se puede ver en la tercera temporada.

¿Qué se siente diferente en esta temporada que estás emocionado para que los fanáticos experimenten?

Profundiza mucho en los otros personajes. Hay muchas relaciones que seguirás y los personajes que no has conocido en un nivel profundo. Llegarás a entenderlos más.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.