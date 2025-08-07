Grabando a los nominados al Emmy en las carreras musicales

Las carreras de música Emmy de este año están repletas de los principiantes, decisiones sorprendentes y estadísticas enloquecedoras.

Por ejemplo: Thomas y Julia Newman, quienes obtuvieron «Monsters: The Lyle y Erik Menéndez Story», son padre e hija, un Emmy primero para un dúo de composición. Mick Giacchino, nominado para «The Penguin», es hijo del compositor «perdido» ganador de Emmy Michael Giacchino.

La leyenda de la calificación Hans Zimmer, que ya tiene dos Oscar y cuatro Grammys, finalmente podría ganar un Emmy (en su séptima vez al bate) por su música para el documental «The Americas». Además, los compositores de «Cobra Kai» desde hace mucho tiempo Leo Birenberg y Zach Robinson finalmente están nominados para la sexta y última temporada de la serie.

Los veteranos de «Saturday Night Live», Adam Sandler y Kristen Wiig, finalmente podrían ganar un Emmy por las canciones que han coescrito. Y la compositora de «Lotus White» Cristobal Tapia de Veer fue nominado dos veces más después de una disputa muy pública con el showrunner Mike White sobre cómo se trató su música.

A pesar del progreso en muchas otras arenas de show-biz, las mujeres constituyeron solo nueve (o 16%) de los 55 compositores nominados en las siete categorías de música de Emmy (frente a las 12 del año pasado). Trece, o el 24%, sin embargo, son personas de color, en comparación con las nueve del año pasado.

Casi un tercio, o 18 de los 55, son principiantes para la competencia. Pero un número casi idéntico, 17, ha ganado antes.

El grupo de pares de música de la Academia de Televisión ahora cuenta con aproximadamente 750, y muchos lamentan la imposibilidad de ver los cientos de programas ingresados (este año, 480 puntajes, canciones, temas, dirección musical y entradas de supervisión musical).

Eso puede explicar el hecho de que de los 21 nominados en las cuatro categorías de composición musical, más de la mitad fueron puntajes o temas de espectáculos que también fueron nominados para drama, comedia, series limitadas o documentales, en otras palabras, programas populares vistos por la mayoría de los votantes.

Pero hubo excepciones: las nominaciones a la música para «basadas en una historia real», «Departamento Q», «Lazarus», «Leonardo da Vinci», «Los supremes en Earl’s All-You-Come-Eat» y «Your Friends & Neighbors» constituyeron el único Premios Emmy atención recibida por esos programas.

La votación final de la ronda se lleva a cabo del 18 al 27 de agosto, y los ganadores se anunciarán durante los Premios Creative Arts Emmy los del 6 y el 7 de septiembre.

A continuación se muestra un resumen de todos los nominados, incluido el registro Emmy de cada nominado y un breve comentario sobre el estilo, el contenido o el ambiente de la música.

Composición musical para una serie

Andor (Disney+)

Brandon Roberts

Un Emmy

Episodio «Who Are You»

Orquesta elegíaca y coro para Goldling Massa

Basado en una historia real (Peacock)

Sherri Chung

Primera nominación

Episodio «Relapse»

Strings y balance de percusión Comedia con suspenso

Cobra Kai (Netflix)

Leo Birenberg, Zach Robinson

Un Emmy para cada

Episodio «Blood In Blood Out»

Orquesta de alta energía, percusión asiática, sintetizadores

Señimiento (Apple TV+)

Theodore Shapiro

Una victoria, dos nominaciones

Episodio «Cold Harbour»

Mezcla de piano y cuerdas atmosféricos y disonantes

El estudio (Apple TV+)

Antonio Sánchez

Primera nominación

Episodio «The Missing Reel»

Música basada en la pico-piano de batería para el envío noir

El loto blanco (HBO)

Cristóbal Tapia de Veer

Tres victorias, una nominación más

Episodio «Love Fati»

Voces y percusión evocadoras para el entorno de Tailandia

Composición musical para una serie limitada o de antología, película o especial



Mirror negro (Netflix)

Ariel Marx

Una nominación

Episodio «Hotel Reverie»

Noir orquestal de la década de 1940 para el remake de thriller clásico

Mirror negro (Netflix)

Daniel Pemberton

Dos nominaciones

Episodio «USS Callister: Into Infinity»

Orquesta masiva, electrónica para cuento de clonación compleja

Morir por sexo (FX)

Ariel Marx

Una nominación

Episodio «No es tan serio»

Colección inusual de sonidos para la muerte de Molly

Monsters: The Lyle y Erik Menéndez Story (Netflix)

Thomas Newman, Julia Newman

Una victoria para Thomas, primera nominación para Julia

Episodio «Spree»

Voces misteriosas, piano, sonidos de sintetizador para la escena del homicidio

El pingüino (HBO)

Mick Giacchino

Primera nominación

Episodio «After Hours»

Pasajes intensos para cuerdas, percusión de «basura»

Los supremes en el Earl-You-CAN-Eat (Hulu)

Kathryn Bostic

Una nominación

Mejores amigos meteorense las tormentas juntas

Piano cálido y cuerdas para amistades duraderas

Composición musical para una serie documental o especial



Las Américas (NBC)

Hans Zimmer, Anze Rožman, Kara Talve

Seis noms para Zimmer, dos para Rožman, tres para Talve

Episodio «Andes»

Escritura orquestal detallada para Nature Nature Doc orientado a la familia

Table del chef (Netflix)

Duncan Thum, David Bertok

Dos noms para thum, primero para Bertok

Perfil del innovador chef español José Andrés

Cuerdas, guitarra, piano transmiten suavemente los sabores españoles

Leonardo da Vinci (PBS)

Caroline Shaw

Primera nominación

Ken Burns Film en el genio del siglo XV

Cuarteto de cuerda de estilo clásico, percusión, conjunto vocal

Planet Earth: Asia (BBC America)

Jacob Shea, Laurentia Edita

Dos noms para Shea, primero para Editha

Episodio «Under the Waves»

Colores y orquesta asiáticos únicos para David Attenborough Doc

Super / Man: The Christopher Reeve Story (HBO Max)

Eshkeri

Primera nominación

Perfil de la estrella de «Superman», más tarde paralizado

Temas inspiradores interpretados por la Orquesta de Londres

Dirección musical

El show de medio tiempo de Apple Music Super Bowl LIX (Fox)

Kendrick Lamar, Tony Russell

Una victoria para Lamar, primer nom para Russell

Show de medio tiempo más visto en la historia de la televisión

Lamar, Sza, Serena Williams, mostaza entre artistas

Los honores del Centro Kennedy

Rickey menor

Tres vientos, otros 14 noms

Bonnie Raitt, Francis Ford Coppola, Arturo Sandoval entre homenajeados

Emmylou Harris, Savion Glover, Sheryl Crow entre artistas

Los Oscar (ABC)

Michael Bearden

Dos nominaciones

97a ceremonia anual de premios de la Academia

Ariana Grande, Cynthia Erivo Sing Apertura «Wicked» Número

SNL 50: The Anniversary Special (NBC)

Lenny Pickett, Leon Pendarvis o Brueggemann

Una victoria para Brueggemann, seis noms cada uno para Pickett, Pendarvis

«Saturday Night Live» Celebración de la temporada 50

Paul Simon, Miley Cyrus, Adam Sandler, Paul McCartney

SNL 50: El concierto de regreso a casa (pavo real)

James Poyser, Ahmir «Questlove» Thompson

Primera nominación para cada

Especial de música del 50 aniversario «Saturday Night Live»

Jack White, Cher, Jelly Roll, Brandi Carlile, Lady Gaga actuar

Música y letra

Agatha todo el tiempo (Disney+)

Kristen Anderson-López, Robert López

Una victoria para cada uno; Otros cuatro noms para Robert, tres para Kristen

Canción «The Ballad of the Witches ‘Road»

El canto de las brujas se repite en múltiples formas a lo largo de la miniserie

Andor (Disney+)

Nicholas Britell, Tony Gilroy

Una victoria para Britell, un nomano para Gilroy

Canción «We Are the Ghor»

Anthem for Planet Ghorman, bajo asedio de Empire

Los chicos (video de primer nivel)

Christopher Lengerz

Dos nominaciones

Canción «Let’s Put the Christ en Navidad»

Canción satírica de vacaciones sobre el hielo se simula la moral falsa

SNL 50: El especial de aniversario

Adam Sandler y bulla

Cinco noms cada uno para Sandler, bulla

Canción «Canción de Adam Sandler: 50 años»

Sandler revisa medio siglo de «SNL» Follies

Will & Harper (Netflix)

Sean Douglas, Kristen Wiig, Josh Greenbaum

12 noms para wiig, primeros noms para Douglas y Greenbaum

Canción «Harper y Will Go West»

Wiig canta una balada alegre para el viaje por carretera a campo traviesa

Título principal Tema Música



Departamento Q (Netflix)

Carlos Rafael Rivera, Scott Frank

Tres victorias para Rivera, dos victorias para Frank

Cabeza de detectives con cicatrices emocionalmente Unidad de caso frío

Tema musculoso para guitarras con colores sutiles escoceses

Dune: Profecía (HBO)

Volker Bertelmann

Primera nominación

La serie precuela se centra en los orígenes de Bene Gesserit

Mezcla malhumorada de sonidos musicales antiguos y modernos

Lázaro (natación para adultos)

Moco de Washington

Una nominación

Thriller de anime japonés futurista

La pista de jazz optimista presenta saxofón, cuerdas, coro

La residencia (Netflix)

Mark Mothersbaugh

Dos nominaciones

Detective Probes de asesinato en la cena de la Casa Blanca

Ominoso piano y cuerdas para una breve apertura animada

El loto blanco (HBO)

Cristóbal Tapia de Veer

Tres victorias, una nominación adicional

Visitas de la tercera temporada Tailandia Wellness Resort

Pieza de baile para voces, acordeón, vio u (violín tailandés)

Tus amigos y vecinos (Apple TV+)

Dominic Lewis, Hamilton Leithauser

Primera nominación para ambos

Financier de Firado lucha por mantener un rico estilo de vida

Leithauser canta sobre «Mantenerse al día con los Jones»

Supervisión musical

Hacks (HBO Max)

Matt Buffa

Una victoria

Episodio «I Love LA»

Reina en la banda sonora; Invitados de Randy Newman

El último de nosotros (HBO)

Evyen Clean, Ian Broukek, Scott Hanau

Una victoria para Klean, un nom cada uno para Broucek, Hanau

Episodio «The Price»

Joel reúne una guitarra para Ellie, canta «Future Days»

Las justas piedras preciosas (HBO)

DeVoe Yates, ayuda de regalo

Una victoria para Hilfer, primer nom para Yates

Episodio «Me arrojaste a las profundidades …»

Megan Mullally, como Lori Milsap, actúa en Telethon

Señimiento (Apple TV+)

George Drakoulias

Primera nominación

Episodio «Cold Harbour»

Canciones del proyecto Alan Parsons, Billie Holiday, Mel Tormé

El estudio (Apple TV+)

Ayudantes de regalos

Una victoria, otra nominación

Episodio «The Promotion»

Tommy Dorsey, Dave Brubeck pistas puntuales

El loto blanco (HBO)

Ayudantes de regalos

Una victoria, otra nominación

Episodio «Same espíritus, nuevas formas»

Canciones tailandesas de Carabao, Charan Manophet Set Mood