Grabando a los nominados al Emmy en las carreras musicales

Las carreras de música Emmy de este año están repletas de los principiantes, decisiones sorprendentes y estadísticas enloquecedoras.
Por ejemplo: Thomas y Julia Newman, quienes obtuvieron «Monsters: The Lyle y Erik Menéndez Story», son padre e hija, un Emmy primero para un dúo de composición. Mick Giacchino, nominado para «The Penguin», es hijo del compositor «perdido» ganador de Emmy Michael Giacchino.
La leyenda de la calificación Hans Zimmer, que ya tiene dos Oscar y cuatro Grammys, finalmente podría ganar un Emmy (en su séptima vez al bate) por su música para el documental «The Americas». Además, los compositores de «Cobra Kai» desde hace mucho tiempo Leo Birenberg y Zach Robinson finalmente están nominados para la sexta y última temporada de la serie.
Los veteranos de «Saturday Night Live», Adam Sandler y Kristen Wiig, finalmente podrían ganar un Emmy por las canciones que han coescrito. Y la compositora de «Lotus White» Cristobal Tapia de Veer fue nominado dos veces más después de una disputa muy pública con el showrunner Mike White sobre cómo se trató su música.
A pesar del progreso en muchas otras arenas de show-biz, las mujeres constituyeron solo nueve (o 16%) de los 55 compositores nominados en las siete categorías de música de Emmy (frente a las 12 del año pasado). Trece, o el 24%, sin embargo, son personas de color, en comparación con las nueve del año pasado.
Casi un tercio, o 18 de los 55, son principiantes para la competencia. Pero un número casi idéntico, 17, ha ganado antes.
El grupo de pares de música de la Academia de Televisión ahora cuenta con aproximadamente 750, y muchos lamentan la imposibilidad de ver los cientos de programas ingresados (este año, 480 puntajes, canciones, temas, dirección musical y entradas de supervisión musical).
Eso puede explicar el hecho de que de los 21 nominados en las cuatro categorías de composición musical, más de la mitad fueron puntajes o temas de espectáculos que también fueron nominados para drama, comedia, series limitadas o documentales, en otras palabras, programas populares vistos por la mayoría de los votantes.
Pero hubo excepciones: las nominaciones a la música para «basadas en una historia real», «Departamento Q», «Lazarus», «Leonardo da Vinci», «Los supremes en Earl’s All-You-Come-Eat» y «Your Friends & Neighbors» constituyeron el único Premios Emmy atención recibida por esos programas.
La votación final de la ronda se lleva a cabo del 18 al 27 de agosto, y los ganadores se anunciarán durante los Premios Creative Arts Emmy los del 6 y el 7 de septiembre.
A continuación se muestra un resumen de todos los nominados, incluido el registro Emmy de cada nominado y un breve comentario sobre el estilo, el contenido o el ambiente de la música.
Composición musical para una serie
Andor (Disney+)
Brandon Roberts
Un Emmy
Episodio «Who Are You»
Orquesta elegíaca y coro para Goldling Massa
Basado en una historia real (Peacock)
Sherri Chung
Primera nominación
Episodio «Relapse»
Strings y balance de percusión Comedia con suspenso
Cobra Kai (Netflix)
Leo Birenberg, Zach Robinson
Un Emmy para cada
Episodio «Blood In Blood Out»
Orquesta de alta energía, percusión asiática, sintetizadores
Señimiento (Apple TV+)
Theodore Shapiro
Una victoria, dos nominaciones
Episodio «Cold Harbour»
Mezcla de piano y cuerdas atmosféricos y disonantes
El estudio (Apple TV+)
Antonio Sánchez
Primera nominación
Episodio «The Missing Reel»
Música basada en la pico-piano de batería para el envío noir
El loto blanco (HBO)
Cristóbal Tapia de Veer
Tres victorias, una nominación más
Episodio «Love Fati»
Voces y percusión evocadoras para el entorno de Tailandia
Composición musical para una serie limitada o de antología, película o especial
Mirror negro (Netflix)
Ariel Marx
Una nominación
Episodio «Hotel Reverie»
Noir orquestal de la década de 1940 para el remake de thriller clásico
Mirror negro (Netflix)
Daniel Pemberton
Dos nominaciones
Episodio «USS Callister: Into Infinity»
Orquesta masiva, electrónica para cuento de clonación compleja
Morir por sexo (FX)
Ariel Marx
Una nominación
Episodio «No es tan serio»
Colección inusual de sonidos para la muerte de Molly
Monsters: The Lyle y Erik Menéndez Story (Netflix)
Thomas Newman, Julia Newman
Una victoria para Thomas, primera nominación para Julia
Episodio «Spree»
Voces misteriosas, piano, sonidos de sintetizador para la escena del homicidio
El pingüino (HBO)
Mick Giacchino
Primera nominación
Episodio «After Hours»
Pasajes intensos para cuerdas, percusión de «basura»
Los supremes en el Earl-You-CAN-Eat (Hulu)
Kathryn Bostic
Una nominación
Mejores amigos meteorense las tormentas juntas
Piano cálido y cuerdas para amistades duraderas
Composición musical para una serie documental o especial
Las Américas (NBC)
Hans Zimmer, Anze Rožman, Kara Talve
Seis noms para Zimmer, dos para Rožman, tres para Talve
Episodio «Andes»
Escritura orquestal detallada para Nature Nature Doc orientado a la familia
Table del chef (Netflix)
Duncan Thum, David Bertok
Dos noms para thum, primero para Bertok
Perfil del innovador chef español José Andrés
Cuerdas, guitarra, piano transmiten suavemente los sabores españoles
Leonardo da Vinci (PBS)
Caroline Shaw
Primera nominación
Ken Burns Film en el genio del siglo XV
Cuarteto de cuerda de estilo clásico, percusión, conjunto vocal
Planet Earth: Asia (BBC America)
Jacob Shea, Laurentia Edita
Dos noms para Shea, primero para Editha
Episodio «Under the Waves»
Colores y orquesta asiáticos únicos para David Attenborough Doc
Super / Man: The Christopher Reeve Story (HBO Max)
Eshkeri
Primera nominación
Perfil de la estrella de «Superman», más tarde paralizado
Temas inspiradores interpretados por la Orquesta de Londres
Dirección musical
El show de medio tiempo de Apple Music Super Bowl LIX (Fox)
Kendrick Lamar, Tony Russell
Una victoria para Lamar, primer nom para Russell
Show de medio tiempo más visto en la historia de la televisión
Lamar, Sza, Serena Williams, mostaza entre artistas
Los honores del Centro Kennedy
Rickey menor
Tres vientos, otros 14 noms
Bonnie Raitt, Francis Ford Coppola, Arturo Sandoval entre homenajeados
Emmylou Harris, Savion Glover, Sheryl Crow entre artistas
Los Oscar (ABC)
Michael Bearden
Dos nominaciones
97a ceremonia anual de premios de la Academia
Ariana Grande, Cynthia Erivo Sing Apertura «Wicked» Número
SNL 50: The Anniversary Special (NBC)
Lenny Pickett, Leon Pendarvis o Brueggemann
Una victoria para Brueggemann, seis noms cada uno para Pickett, Pendarvis
«Saturday Night Live» Celebración de la temporada 50
Paul Simon, Miley Cyrus, Adam Sandler, Paul McCartney
SNL 50: El concierto de regreso a casa (pavo real)
James Poyser, Ahmir «Questlove» Thompson
Primera nominación para cada
Especial de música del 50 aniversario «Saturday Night Live»
Jack White, Cher, Jelly Roll, Brandi Carlile, Lady Gaga actuar
Música y letra
Agatha todo el tiempo (Disney+)
Kristen Anderson-López, Robert López
Una victoria para cada uno; Otros cuatro noms para Robert, tres para Kristen
Canción «The Ballad of the Witches ‘Road»
El canto de las brujas se repite en múltiples formas a lo largo de la miniserie
Andor (Disney+)
Nicholas Britell, Tony Gilroy
Una victoria para Britell, un nomano para Gilroy
Canción «We Are the Ghor»
Anthem for Planet Ghorman, bajo asedio de Empire
Los chicos (video de primer nivel)
Christopher Lengerz
Dos nominaciones
Canción «Let’s Put the Christ en Navidad»
Canción satírica de vacaciones sobre el hielo se simula la moral falsa
SNL 50: El especial de aniversario
Adam Sandler y bulla
Cinco noms cada uno para Sandler, bulla
Canción «Canción de Adam Sandler: 50 años»
Sandler revisa medio siglo de «SNL» Follies
Will & Harper (Netflix)
Sean Douglas, Kristen Wiig, Josh Greenbaum
12 noms para wiig, primeros noms para Douglas y Greenbaum
Canción «Harper y Will Go West»
Wiig canta una balada alegre para el viaje por carretera a campo traviesa
Título principal Tema Música
Departamento Q (Netflix)
Carlos Rafael Rivera, Scott Frank
Tres victorias para Rivera, dos victorias para Frank
Cabeza de detectives con cicatrices emocionalmente Unidad de caso frío
Tema musculoso para guitarras con colores sutiles escoceses
Dune: Profecía (HBO)
Volker Bertelmann
Primera nominación
La serie precuela se centra en los orígenes de Bene Gesserit
Mezcla malhumorada de sonidos musicales antiguos y modernos
Lázaro (natación para adultos)
Moco de Washington
Una nominación
Thriller de anime japonés futurista
La pista de jazz optimista presenta saxofón, cuerdas, coro
La residencia (Netflix)
Mark Mothersbaugh
Dos nominaciones
Detective Probes de asesinato en la cena de la Casa Blanca
Ominoso piano y cuerdas para una breve apertura animada
El loto blanco (HBO)
Cristóbal Tapia de Veer
Tres victorias, una nominación adicional
Visitas de la tercera temporada Tailandia Wellness Resort
Pieza de baile para voces, acordeón, vio u (violín tailandés)
Tus amigos y vecinos (Apple TV+)
Dominic Lewis, Hamilton Leithauser
Primera nominación para ambos
Financier de Firado lucha por mantener un rico estilo de vida
Leithauser canta sobre «Mantenerse al día con los Jones»
Supervisión musical
Hacks (HBO Max)
Matt Buffa
Una victoria
Episodio «I Love LA»
Reina en la banda sonora; Invitados de Randy Newman
El último de nosotros (HBO)
Evyen Clean, Ian Broukek, Scott Hanau
Una victoria para Klean, un nom cada uno para Broucek, Hanau
Episodio «The Price»
Joel reúne una guitarra para Ellie, canta «Future Days»
Las justas piedras preciosas (HBO)
DeVoe Yates, ayuda de regalo
Una victoria para Hilfer, primer nom para Yates
Episodio «Me arrojaste a las profundidades …»
Megan Mullally, como Lori Milsap, actúa en Telethon
Señimiento (Apple TV+)
George Drakoulias
Primera nominación
Episodio «Cold Harbour»
Canciones del proyecto Alan Parsons, Billie Holiday, Mel Tormé
El estudio (Apple TV+)
Ayudantes de regalos
Una victoria, otra nominación
Episodio «The Promotion»
Tommy Dorsey, Dave Brubeck pistas puntuales
El loto blanco (HBO)
Ayudantes de regalos
Una victoria, otra nominación
Episodio «Same espíritus, nuevas formas»
Canciones tailandesas de Carabao, Charan Manophet Set Mood