El Academia de grabación ha nombrado Ross Golan – Un abogado de compositores quien ha escrito canciones para Ariana Grande, Céline Dion, Sabrina Carpenter y más, copresidente de su ala de compositores y compositores, donde trabajará en conjunto con el actual presidente Evan Bogart y el director gerente senior Susan Stewart para dar forma a la programación, promover la membresía y colaborar con socios de la industria.

Además de su trabajo como compositor, fue el compositor del año de 2016 del BMI y sus musicales han obtenido ocho nominaciones al escritorio de drama: Golan dirige el podcast «y el escritor Is», que acumula más de un millón de vistas en todas las plataformas cada semana. Fue el primer compositor en la Junta de la Asociación Nacional de Publicaciones de Música y actualmente está en la Junta de Compendantes de América del Norte y el copresidente del programa de oro y platino de NMPA.

Su nombramiento es una declaración sólida de la academia, como Los compositores permanecen en una distinta desventaja financiera en la economía de la transmisión.

Junto con su papel como copresidente, Bogart – también un compatidor de canciones multiplatino Además de un editor, representará a la academia a nivel nacional como vicepresidente de su Junta de Síndicos, como se anunció en junio. Ver el Sitio web de grabación de la Academia Para más detalles sobre el trabajo de S&C Wing.

«Desde su inicio, he visto cómo el ala de S&C ha proporcionado a su membresía diversa y creciente el apoyo que necesita para prosperar en este momento desafiante», dice Golan. «Estamos en un momento crítico para los compositores y compositores, y los creadores necesitamos esta comunidad más que nunca. Es un privilegio participar en este papel como copresidente y espero colaborar con toda la organización para abogar por los miles de miembros que llaman al S&C Wing su hogar».

Desde el inicio de S&C Wing en 2021, Bogart y Stewart han liderado la carga de la academia para defender a los compositores y compositores mediante el desarrollo de oportunidades de celebración, colaboración, defensa, redes y educación. El S&C Wing es el hogar de más de 6,000 miembros de la academia, y como se señaló en el informe de membresía de otoño de la academia en 2024, los compositores y compositores representan el 46% de la membresía votante de la academia. En 2023, la Academia otorgó al compositor del año, el Premio Grammy no clásico por primera vez, reconociendo aún más la excelencia artística en la composición de canciones.

El compromiso del ala de S&C de elevar a los creadores que trabajan en estas manualidades también ha ayudado a llevar a la academia a victorias legislativas monumentales, incluida la Ley de expresión artística de despenalización en California y la Ley Federal de Ayuda Independientes de Suceses (HITS). Más recientemente, el ala de S&C concluyó su año de programación 2024-2025, «Un año de mejores prácticas», con el ala de S&C trabajando en conjunto con los 12 capítulos de la academia para educar a los miembros entre géneros y niveles profesionales sobre estándares importantes para compositores y compositores durante programas que variaron desde iniciativas locales a una virtual de eventos globales en ninos.