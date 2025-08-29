Grab transmitió una profunda preocupación por el incidente de OJOL que fue atropellado por BroMob Tactical Cars

Yakarta, Viva – Agarrar Indonesia expresó su profunda preocupación por el incidente de que se convirtió en compañeros de conducir en línea Ojek (OJOL) el jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: El Palacio le pide a la Policía Nacional que complete a la muerte del Rantis Brimob Lindas Ojol



«Nuestro enfoque principal ahora es brindar apoyo completo a otros conductores y familias afectadas. Para nosotros, cada compañero de conductores es una parte importante de la familia extendida OJOL. También entendemos que no hay un número que pueda compensar Umar Amarudin) o registrado con Grab Who murió (el colega del fallecido Affan kurniawan),» decir Jefe de Asuntos Públicos Grabe Indonesia, Tirza R Munusamy, a través de su declaración oficial, viernes 29 de agosto de 2025.

Esto se transmitió durante una visita con las filas de Grab Indonesia para brindar apoyo y compensación a los socios afectados de conductores de taxistas en línea que estaban recibiendo tratamiento en el Hospital Pelni, West Yakarta, el viernes por la mañana.

Leer también: No solo 1 resulta que hay 2 Ojols que fueron aplastados por autos tácticos policiales, 1 crítico y 1 muerto



«Estamos agradecidos por la atención, la oración y el apoyo de todas las partes. Esperamos que las familias afectadas puedan recibir espacio y calma, y ​​mantengamos conjuntamente la empatía y aseguremos que la atmósfera sea propicio para la seguridad mutua», dijo Tirza.

Para obtener información, los disturbios de manifestaciones alrededor del edificio del Parlamento Indonesio, Central Yakarta, jueves por la noche, 28 de agosto de 2025, dejaron un profundo dolor.

Leer también: Transformación digital Superbancy Ngagetin: de cero a RP. 15 billones con 4 millones de clientes en 1 año



Dos socios de conductores de OJOL se convirtieron en víctimas después de que un automóvil táctico de Brimob condujo rápido para romper a la multitud en el área de Pejompongan, Tanah Abang, Central Yakarta.

En videos aficionados que circulan en las redes sociales, está claro que un compañero de conductores de OJOL cayó a la carretera y fue atropellado por el vehículo.

El sonido de los gritos de los residentes se escuchó cuando la víctima fue aplastada. El auto táctico de la policía se detuvo por un momento, pero luego condujo nuevamente y regresó para atropellar el cuerpo del Ojol que había sido extendido.

Un sobreviviente llamado Moh Umar Amarudin, de Sukabumi, West Java. Mientras tanto, el número de muertos se conoce como Affan Kurniawan. Según la información sobre la información, murió después de recibir tratamiento en el hospital.