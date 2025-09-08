GR ROW: EKNATH Shindde Assurerers OBC no sufrirá la pérdida de la cuota de Maratha







En medio de una fila sobre el Resolución del gobierno (GR) En la Gaceta de Hyderabad con respecto a los certificados de casta de Kunbi para los miembros de la comunidad de Maratha, el viceministro principal (CM) Eknath Shinde afirmó el lunes que otras clases atrasadas (OBC) no sufrirán ninguna pérdida debido a la medida, informó la agencia de noticias PTI.

Dijo que el ministro de Maharashtra, Chhagan Bhujbal, había sido informado de que el GR no era perjudicial para los intereses de las comunidades OBC.

Bhujbal había expresado su disgusto por el GR y convocó una reunión de líderes de OBC.

Dirigiéndose a los medios de comunicación en Chhatrapati Sambhajinagar, Shinde aclaró que el gobierno solo había simplificado el proceso de asignar certificados Kunbi a través del GR y que no se había tomado una nueva decisión sobre la cuota de Maratha, informó PTI.

Observaciones de Shinde Venga en medio de la creciente inquietud entre los OBC después de que el Departamento de Justicia Social del Estado y Asistencia Especial emitió el GR sobre la implementación de la Gaceta de Hyderabad. Este movimiento permitirá que los miembros elegibles de la comunidad Maratha soliciten certificados de casta Kunbi, lo que les permite reclamar la cuota en la categoría OBC una vez que se emiten los certificados.

El GR fue emitido después de que el subcomité del gabinete estatal en la reserva de Maratha persuadió con éxito al líder de la cuota Manoj Jarange para que retirara su huelga de hambre en Mumbai el 2 de septiembre.

Durante su visita a Chhatrapati Sambhajinagar el lunes, Shinde se dirigió Shiv Sena Trabajadores y miembros de la Asamblea Legislativa (MLA) de la región de Marathwada, informó PTI.

«Se había realizado una discusión con el líder y el ministro de OBC, Chhagan Bhujbal, y se le ha informado que el GR no afectará los intereses (cuota) de OBC. No se causará ninguna pérdida a otras clases atrasadas», dijo a los periodistas.

Shinde agregó que una regla para asignar Golpear Los certificados habían existido desde 2012.

«No hemos tomado ninguna decisión nueva. Simplemente simplificamos este proceso. No se han emitido certificados Kunbi en Marathwada. Hemos decidido dar estos certificados a aquellos (marathas) cuyos registros históricos se encuentran», dijo.

Hizo hincapié en que solo las personas elegibles deberían recibir estos certificados.

«Es nuestra política no reducir el derecho de nadie», agregó.

Señalando la demanda de implementar el Gaceta de HyderabadShinde dijo que se ha formado un comité de tres miembros, y el proceso para aprovechar los certificados KUNBI se ha simplificado.

Mientras se dirigía a los líderes de Shiv Sena, Shinde destacó las próximas elecciones del cuerpo local.

«Los trabajadores del partido deben comenzar a trabajar en las listas de votación de áreas respectivas y tomar las decisiones tomadas por el gobierno de Mahayuti a los votantes. Aquellos individuos que se le pusieron en pie en el Lok Sabha y las encuestas de la Asamblea disputarán las elecciones», dijo, instando a los trabajadores de Sena a asegurarse de que los votantes apoyen sus ideología emiten sus votos en las próximas encuestas.

