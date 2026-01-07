¡Goteando! La última charla de Ridwan Kamil y Atalia Praratya antes de divorciarse, contenido…

Bandung, VIVA – Audiencia de decisión de demanda de divorcio Atalia Praratya contra el ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil ha sido decidido oficialmente por el Panel de Jueces del Tribunal Religioso de Bandung. La decisión fue leída en línea a través del sistema de corte electrónico el miércoles 7 de enero de 2026.

Curiosamente, detrás de la decisión de divorcio, se reveló el hecho de que Ridwan Kamil y Atalia Praratya todavía se comunicaban hasta el día en que se leyó la decisión. De hecho, se dijo que el contenido de la última conversación entre ambos estuvo lejos de ser conflictivo. ¿Qué hay en él? Desplázate para saber más, ¡vamos!

La abogada de Ridwan Kamil, Wenda Aluwi, reveló que su cliente y Atalia todavía se comunican activamente a través de mensajes cortos para atender diversas necesidades.

«A través de la aplicación WhatsApp, los dos siguen interactuando muy activamente para atender diversas necesidades», dijo Wenda.

Dijo que por la mañana antes de que comenzara el proceso de divorcio, Ridwan Kamil y Atalia todavía estaban intercambiando mensajes ligeros y prácticos.

«Incluso esta mañana seguían intercambiando mensajes de texto. Por ejemplo, preguntando sobre la ubicación de las cosas: ‘¿Dónde pusiste estas cosas antes?'», dijo Wenda.

Mientras tanto, la decisión de divorcio en sí se entregó electrónicamente a cada abogado del demandante y del demandado. El juicio duró poco después de que los esfuerzos de mediación anteriores no produjeron resultados de reconciliación.

Ihwan Sopyan, Relaciones Públicas del Tribunal Religioso de Bandung, explicó que el caso de divorcio se examinó completamente en línea porque se registró desde el principio a través de un sistema electrónico.

«Se considera que las pruebas presentadas por el demandante con las iniciales AT contra el demandado con las iniciales RK cumplen con los requisitos legales, por lo que la demanda fue concedida por el panel de jueces», dijo Ihwan, el miércoles 7 de enero de 2026.

Aunque la demanda fue concedida, Ihwan enfatizó que la decisión no tiene fuerza legal permanente o aún no está firmada. Aparte de eso, el contenido de la decisión no puede publicarse abiertamente porque los casos de divorcio son privados y cerrados.

«Que esta decisión no tiene fuerza jurídica permanente y aún existe la posibilidad de recurso legal para cada parte dentro de un plazo de 14 días después de la lectura de la decisión», dijo.

Tras la decisión, Ridwan Kamil también hizo una declaración oficial. Manifestó que aceptaba los resultados del juicio que se habían decidido conforme a las disposiciones legales aplicables.