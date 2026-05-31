¡Goteando! El último borrador de paz entre Irán y Estados Unidos tiene disposiciones inusuales

VIVA –La estación de televisión estatal iraní IRIB informó recientemente que un borrador no oficial del acuerdo del ‘Entendimiento de Islamabad’ reveló varias cosas importantes. Desde planes relacionados con la seguridad del Estrecho de Ormuz hasta el desembolso de fondos iraníes que han sido congelados en el extranjero.

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Sin embargo, el acuerdo aún se encuentra actualmente en etapa de discusión y no ha sido ratificado. Al lanzar la página de la Agencia Anadolu el lunes 1 de junio de 2026, a continuación se detallan los detalles del borrador mencionado anteriormente.

1. Disposiciones relativas al Estrecho de Ormuz

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Según el borrador informado por los medios estatales, Irán tendrá plenos derechos para determinar qué barcos pueden pasar por el Estrecho de Ormuz. Los buques que se considere que transportan carga o que tengan un destino final considerado hostil a Irán no se considerarán buques comerciales y se les podría prohibir el paso por la ruta.

También se dice que el borrador otorga a Irán el derecho a rutas marítimas, tarifas por servicios de navegación, acuerdos de seguridad y compensaciones relacionadas con daños ambientales. Además, todo barco que pase por el Estrecho de Ormuz debe proporcionar a las autoridades iraníes información detallada que va desde la lista de carga, datos de propiedad y destino final. Posteriormente esta información se utilizará para determinar si el barco cumple con los requisitos para poder pasar o no.

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2. Activos congelados y garantía de acceso a fondos

Otra parte importante del borrador se refiere al desembolso de los activos iraníes que han sido congelados en el extranjero.

Según el plan propuesto, Estados Unidos permitiría a Irán acceder a fondos congelados por valor de 12.000 millones de dólares estadounidenses o el equivalente a 213,88 billones de IDR en un plazo de 60 días. Se dice que los fondos pueden transferirse y utilizarse a través de los bancos designados de Irán sin restricciones.

Por otra parte, un miembro del equipo de negociación económica de Irán, Hossein Ghorbanzadeh, dijo que las discusiones durante una reciente visita a Qatar se centraron en gran medida en los esfuerzos para garantizar que los fondos que habían sido desembolsados ​​no pudieran congelarse nuevamente.

En una entrevista con la televisión estatal iraní, Ghorbanzadeh explicó que los negociadores pasaron horas discutiendo mecanismos técnicos y financieros diseñados para garantizar el acceso continuo a los fondos.