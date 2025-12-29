¡Goteando! El misterioso teléfono inteligente Realme RMX5107 tiene una batería de 10,000 mAh

Yakarta, VIVA – realme mostrando el prototipo teléfono inteligente o teléfono inteligente con una batería de 10.000 mAh en mayo de 2025, y dijo que lanzaría el mismo dispositivo pero con una batería de 7.500 mAh este año.

Sin embargo, hay algo interesante. Realme también reveló que pronto llegará un prototipo de 10.000 mAh. Hasta ahora, los usuarios sólo han tenido teléfonos inteligentes con la batería de 7.000 mAh de Realme, incluido el modelo insignia GT 8 Pro.

Aunque aún no hay noticias por parte de Realme sobre la disponibilidad comercial de un smartphone con una batería de 10.000mAh.

Sin embargo, el editor en jefe de un blog ruso compartió una imagen del teléfono inteligente Realme, que revela detalles importantes, como lo cita el sitio. Arena GSMMartes 30 de diciembre de 2025.

Este teléfono inteligente Realme aún por nombrar, como se ve en la imagen y tiene el código de modelo RMX5107, tiene una batería de 10,001 mAh, solo 1 mAh más que la capacidad de la batería de Honor Win y Win RT que se lanzaron recientemente.

Este teléfono inteligente ejecuta Realme UI 7.0 y tiene 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento o ROM. Sin embargo, puede haber configuraciones de memoria adicionales que aún no se conocen.

La fuente afirma que el RMX5107 ha sido certificado para soporte de audio de alta resolución y está en proceso de certificación para su venta en Rusia, así que espere más información al respecto en las próximas semanas.