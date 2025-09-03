¡Gota! Prilly Latuconsina fue llevada de urgencia al hospital


Miércoles 3 de septiembre de 2025 – 15:50 WIB

Yakarta, Viva – actriz Prilly LatuconsinaEn medio del centro de atención después de compartir noticias desagradables sobre su estado de salud. La estrella de cine Budi Pekerti afirmó haber caído a la necesidad de tratamiento médico.

A través de la historia de Instagram, Prilly dijo que su cuerpo de repente se debilitó. Experimentó vómitos, fiebre y migraña severa que lo obligó a detener la actividad. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Mi notife no sin parar rezó para que me recuperé rápidamente. Gracias a todos. Así que ayer dejé vomitar y su cuerpo estaba caliente, el día anterior en el lugar ya sentí que la migraña severa y débil», dijo Prilly, dijo el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Aunque la condición no se experimentó por primera vez, Prilly admitió que había ignorado más a menudo el sabor Enfermo. Pero esta vez, su cuerpo ya no podría verse comprometido.

«Pero, por supuesto, lo dejo porque es normal. Resulta peor y su cuerpo pidió un descanso», dijo.

En la historia, el médico en realidad sugirió que se sometiera a hospitalización para que su condición fuera más monitoreada. Sin embargo, la mujer de 28 años se negó y pidió atención ambulatoria porque todavía había un trabajo de espera.

«El médico sugirió un hospitalización, pero solo pedí ambulatorios porque había un trabajo que tenía que seguir», explicó Prilly.

A pesar de rechazar la hospitalización, Prilly se aseguró de que su salud permaneciera de cerca. Si la fiebre reaparece, está listo para someterse a un examen más detallado.

«Es solo que esto se monitorea. Si hace calor nuevamente, se verificará de inmediato, pero reza o no», continuó.

No solo compartiendo sobre la condición de sí mismo, Prilly también recaudó un mensaje para que sus fanáticos mantuvieran la salud.

«Todos están sanos, así que cuidan su comida. ¡Manténgase saludable y seguro para todos!» Añadió.

