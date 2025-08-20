¡Gosh! Lisa Mariana ignoró el momento importante de los resultados de la prueba de ADN, en lugar de elegir otro ocupado

Yakarta, Viva – Polémica sobre celebridades infantiles Lisa Mariana con el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamilnuevamente calentado. Lisa, programada para estar presente en Bareskrim Polri, Yakarta, el miércoles 20 de agosto de 2025 para tomar resultados Tes ADNestá ausente.

Leer también: Ridwan Kamil está listo para aceptar cualquier resultado de la prueba de ADN con Lisa Mariana



Lisa no fue vista en el lugar, solo su abogado, John Boy Nababan, quien vino a representar. Argumentó que su cliente no pudo asistir porque había otras actividades que no podían ser abandonadas.

«Sí, tal vez preguntas por qué Lisa no estaba presente? Porque esto ya estaba autorizado por su asesor legal. Por cierto, Lisa misma tiene actividades que no pueden ser abandonadas, por lo que representamos, de todos modos, ahora los resultados de la prueba de ADN son ahora», dijo John Boy en la unidad de investigación penal el miércoles.

Leer también: No presentes en momentos cruciales, Ridwan Kamil y Lisa renunciaron a esperar los resultados de la prueba de ADN





Lisa Mariana. Foto : Instagram @lisamarianAaa.

Sin embargo, John era reacio a revelar más qué actividades hicieron que Lisa fuera ausente en este momento crucial. De hecho, decidió no tomar los resultados de la prueba de ADN.

Leer también: Los ciudadanos de Malasia fueron atrapados con 60 paquetes de metanfetamina en una maleta, pagado RP. 80 millones de unas vías



«Así que no es que no quiera asistir, pero hay un trabajo que no puede ser abandonado», dijo.

Sin embargo, Lisa Mariana sigue siendo optimista de que los resultados de la prueba de ADN fortalecerán la afirmación de que Ridwan Kamil es el padre biológico del niño con las iniciales ca.

«Si es optimista que definitivamente querremos lo mejor. Cualesquiera que sean los resultados de nosotros, el abogado de LISA y nuestra cliente Lisa están listas para aceptar cualquiera que sean los resultados. Del mismo modo, tal vez los colegas de los medios de comunicación ya saben que hay una declaración de la RK y su propio abogado que aceptará en el futuro», dijo nuevamente.

Anteriormente informó, los resultados de la prueba de ADN, el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil (RK) y la celebridad Lisa Mariana, que se convirtió en el centro de atención pública, se dijo que estaría el miércoles 20 de agosto de 2025. Esto fue revelado por Karo Labdokkes Pusdokkes Polri, Brigadier General Sumy Purwanti.

Para tener en cuenta, Kang Emil pulió el modelo de la revista para adultos por cargos de difamación el 11 de abril de 2025. El informe fue recibido por la Policía de Investigación Criminal y registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo informado es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 48 Párrafo (1), (2) JO Artículo 32 Párrafo (1), (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo Artículo 27a de la ley (Ley) Número 1 de 2024 Con respecto a la información y la tecnología electrónica (ITE).

La investigación de este caso fue llevada a cabo por la Dirección de la Ley Penal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Anteriormente, la noticia del asunto del ex gobernador de West Java estaba sobresaliendo después de que Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.