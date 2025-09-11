Gorillaz ha anunciado Un nuevo álbum «The Mountain», lanzando el 20 de marzo de 2026, así como una gira europea para coincidir con el disco.

El grupo, creado por Damon Albarn Y Jamie Hewlett, dejará caer su noveno disco y el primer álbum en su propio sello Kong. Lanzaron la primera canción, «The Happy Dictator», con Sparks, y el álbum presentará apariciones invitadas de Black Thought, Yasiin Bey, Johnny Marr, Anoushka Shankar, Dennis Hopper, Bizarrap y muchos más.

«The Mountain» se grabó en Studio 13 en Londres y Devon, así como en varios lugares de la India. Se produjeron sesiones adicionales en Los Ángeles, Ashgabat, Damasco, Nueva York y Miami. «La montaña» fue producida por GorilaJames Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., más Bizarrap (Condado de Orange). Contará con artistas que actúan en cinco idiomas, incluidos árabe, inglés, hindi, español y yoruba. Según un lanzamiento, la obra de arte ilustra a los miembros de Gorillaz – 2d, Murdoc Niccals, Russel Hobbs y Noodle – que trabajan en el álbum en India. Estará disponible como un libro y una colección de impresiones de 12 × 12.

Además, Gorillaz ha anunciado «The Mountain Tour» programado para comenzar en Manchester el 21 de marzo. La banda hará paradas en Glasgow, Cardiff y Dublín antes de concluir con un espectáculo único en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres el 20 de junio.

El comunicado establece que «las circunstancias ahora encuentran Murdoc Niccals, Russel Hobbs, 2D y Fideos en India, después de haber llegado a Mumbai con la ayuda de cuatro pasaportes falsos por cortesía de un conocimiento comercial de Murdoc de Nueva York.

Echa un vistazo a la lista de canciones y las fechas de la gira a continuación:

The Mountain (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anushka Shankar, Amaan Ali Bangash y Ayaan Ali Bangash) The Moon Cave (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda y Pensamiento negro) The Happy Dictator (Feat. Sparks) La cosa más difícil (feat. Tony Allen) Condado de Orange (feat. Bizarrap, Kara Jackson y Anoushka Shankar) El dios de la mentira (feat. Idles) La máquina de sueño vacío (hazaña. El manifiesto (feat. Trueno y prueba) The Plastic Guru (feat. Johnny Marr y Anoushka Shankar) Delirium (feat. Mark E. Smith) Damasco (feat. Omar Somalie y Bey) The Shadowy Light (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash y Ayaan Ali Bangash) Johnny Marr) El dulce Príncipe (hazaña Ajay Prasanna, Johnny Marr y Anoushka Shankar) El Dios triste (feat. Black Pensar, Ajay Prasanna y Anoushka Shankar)

Gorillaz – The Mountain Tour 2026 – Fechas:

21 de marzo-Manchester, cooperativa Live

22 de marzo – Birmingham, BP Pulse Live

24 de marzo – Glasgow, OVO Hydro*

25 de marzo – Leeds, First Direct Arena*

27 de marzo – Cardiff, Utilidad Arena*

28 de marzo – Nottingham, Motorpoint Arena*

29 de marzo – Liverpool, M&S Bank Arena*

31 de marzo – Belfast, SSE Arena*

1 de abril – Dublín, 3arena*

*Soporte de Trueno

20 de junio – Londres, Tottenham Hotspur Stadium

Con apoyo de chispas y trueno