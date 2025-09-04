Gorakhpur Man `Guns Down` esposa en el mercado lleno de gente sobre la fila de divorcio







Supuestamente, una mujer fue asesinada a tiros por su esposo en un área de mercado llena de gente de Gorakhpur en Uttar Pradesh el miércoles por la noche, en medio de una disputa de divorcio en curso, policía dijo, informó el PTI.

El acusado fue identificado como Vishwakarma Chauhan, dijo la policía, y agregó que fue detenido en la escena poco después de que el incidente tuvo lugar en la localidad de Shahpur de la ciudad.

Durante el interrogatorio, el acusado le dijo a la policía que se sentía «sin arrepentirse» por matar a su esposa mientras ella estaba «comiendo su dinero», dijeron las autoridades.

Mamta Chauhan, de 35 años, que trabajaba en una empresa privada, había vivido por separado con la hija de 13 años de la pareja.

Según los informes, había exigido el mantenimiento infantil y la transferencia de tierras agrícolas como parte de la divorcio Liquidación, según el PTI.

Los testigos oculares dijeron que la pareja tuvo una argumento acalorada fuera de un estudio de fotos alrededor de las 7:30 p.m. Durante el altercado, Chauhan sacó un arma y disparó dos tiros: una golpeó a Mamta en el cofre y la otra en el brazo.

Se derrumbó en el lugar y luego fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos la declararon muerta a su llegada.

«El crimen tuvo lugar fuera de un estudio fotográfico donde Mamta había ido a tomar su fotografía. Mientras tanto, Vishwakarma llegó a su moto y esperó fuera del estudio. Cuando Mamta salió de las instalaciones, se produjo un argumento entre la pareja, que rápidamente se intensificó en un altercado físico», dijo un funcionario.

Más tarde, la hija de la pareja alojó a una policía queja acusando a su padre de acoso y tener asuntos extramatrimoniales.

El oficial del círculo (Gorakhnath), Ravi Kumar Singh, confirmó el arresto y dijo: «La pareja estaba experimentando procedimientos de divorcio. Las investigaciones iniciales sugieren que el asesinato surgió de desacuerdos financieros. También estamos investigando la fuente del arma de fuego utilizada», según el PTI.

El funcionario de la policía dijo que Vishwakarma fue arrestado y actualmente está bajo custodia policial.

Dijo que estaban en marcha más investigaciones.

(con entradas PTI)









