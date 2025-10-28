GoPay y Telkomsel fortalecen el ecosistema de servicios digitales para fomentar la inclusión financiera

Jacarta – ir a pagar en colaboración con Telkomsel lanzó la función de billetera digital lo último en solicitud Mi Telkomsel es Telkomsel Wallet de GoPay. Ambos también están lanzando un producto innovador llamado eSIM SIMPATI GoPay.

El director presidente de GoTo Financial, Sudhanshu Raheja, en su declaración oficial en Yakarta el martes, explicó que los dos productos fueron diseñados para brindar una experiencia digital práctica y segura. Entonces está en línea con un ecosistema digital que se complementa para los usuarios.

«Esta es una forma de nuestro compromiso de apoyar la inclusión financiera a través de una innovación fácilmente accesible para todos los niveles de la sociedad», dijo Sudhanshu, citado el martes 28 de octubre de 2025.

Sudhanshu dijo que ambos productos brindan varios servicios interesantes. Con SIMPATI GoPay eSIM, los usuarios tienen la comodidad de disfrutar de servicios celulares sin usar una SIM física ni cambiar entre aplicaciones, incluido el monitoreo de cuotas, recordatorios de pago y varias opciones de pago a las que se puede acceder directamente desde la aplicación GoPay.

dinero digital gopay Foto : Twitter.com/@gopayindonesia

A través de esta función, Telkomsel también ofrece paquetes asequibles a partir de 35 mil IDR con una cuota de 30 GB válida por 30 días y recompensas atractivas como vales, beneficios exclusivos de GoPay y monedas Gopay por la primera compra de una tarjeta inicial.

Mientras tanto, Telkomsel Wallet de Gopay será una aplicación MyTelkomsel que se conectará directamente al sistema GoPay.

Esta función está diseñada para facilitar el procesamiento de transacciones digitales, pagos y gestión de fondos de clientes dentro del ecosistema Telkomsel. Esta característica también permite realizar reembolsos y pagos instantáneos en los servicios digitales de la aplicación MyTelkomsel, como crédito, paquetes de datos, suscripciones, etc.

El director de ventas de Telkomsel, Stanislaus Susatyo, agregó que esta colaboración dio origen a varias innovaciones que no solo fortalecieron la competitividad de cada empresa, sino que también abrieron un acceso más amplio a servicios de conectividad y transacciones digitales inclusivas.

«Con la integración entre la red superior de Telkomsel y las soluciones financieras digitales de GoPay, estamos brindando una experiencia digital cada vez más conectada, segura y eficiente para la comunidad», afirmó.

El lanzamiento de dos productos digitales innovadores por parte de GoPay y Telkomsel muestra su compromiso de continuar abriendo oportunidades para que todas las personas accedan a la conectividad digital y a los servicios financieros de una manera inclusiva, fácil y confiable, además de respaldar un ecosistema digital indonesio sólido y sostenible. (Hormiga)