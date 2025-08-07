‘Goosebumps’ canceló después de dos temporadas en Disney+ (exclusiva)

«Piel de gallina«No regresa para una tercera temporada en Disney+, Variedad ha aprendido exclusivamente.

La antología de terror basada en la serie de libros RL Stine debutó originalmente en Disney+ en octubre de 2023, con la segunda temporada que se estrenó en enero de 2025. La temporada 1 fue de 10 episodios y se lanzó semanalmente, mientras que la temporada 2 fue ocho episodios y cayó de una vez.

Según un individuo con conocimiento de la situación, el productor de la serie Sony Pictures Television planea comprar el programa en otros medios y explorar diferentes direcciones creativas para la IP.

Las dos temporadas obtuvieron 75 millones de horas vistas combinadas en los EE. UU., Además de 43 millones de horas vistas en 16 mercados internacionales.

Cada temporada presentaba referencias e historias de múltiples entradas en los libros de Stine. En la temporada 1, un grupo de cinco estudiantes de secundaria son llevados a un misterio oscuro que rodea a un adolescente llamado Harold Biddle que murió décadas antes. En la temporada 2, un par de gemelos fraternos se mudan con su padre botánico recientemente divorciado. Cuando comienzan a suceder algo extraño, ellos y un grupo de sus amigos se propusieron descubrir la verdad.

El elenco de la temporada 1 incluyó a Justin Long, Rachael Harris, Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna, Ana Yi Puig y Will Price. La temporada 2 protagonizada por David Schwimmer, Ana Ortiz, Jayden Bartels, Sam McCarthy, Elijah M. Cooper, Francesca Noel y Galilea La Salvia.

Nicholas Stoller y Rob Letterman desarrollaron «Goosebumps» para la televisión y se desempeñaron como productores ejecutivos. Hilary Winston se desempeñó como productora ejecutiva y showrunner. Neal H. Moritz y Pavun Shetty, de la película original, también se producen junto con Iole Lucchese y Caitlin Friedman de Scholastic Entertainment, así como Conor Welch y Erin O’Malley. Sony Pictures Television Studios produjo la serie de televisión de la marca Disney.

Publicado por Scholastic, «Goosebumps» es una de las series de libros más vendidas de todos los tiempos. Más de 400 millones de copias en inglés de los libros ahora están impresas, además de ediciones internacionales en 32 idiomas. Ahora hay más de 200 libros de «Goosebumps» en total, incluida la serie de libros principales, así como varios spin -offs y series de libros relacionados. Los libros se adaptaron previamente a una serie de antología episódica en la década de 1990, mientras que dos películas de «Goosebumps» se lanzaron en 2015 y 2018.