Google, Sony, Samsung, Nintendo y más

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

En nuestro mundo moderno impulsado por la innovación, tecnología Los regalos son más que moda: son prácticos, emocionantes y transformadores. Parece que dondequiera que miremos hoy en día, la tecnología ilumina nuevas posibilidades para mejorar el status quo y ampliar nuestros horizontes.

Ya sea que estés compras para un gurú de los dispositivos, un entusiasta del bienestar futurista o un fanático de la productividad, el regalo tecnológico adecuado puede lograr el equilibrio perfecto entre función y diversión. La tecnología regalable abarca toda la gama, desde Pantallas de hogar inteligente de Google, Televisores Samsung 4K, Hacer parpadear los timbres con vídeo inteligentescascos de realidad mixta como el Meta búsqueda 3S, rastreadores de actividad física como el Oura Ring 4 o dispositivos de juego como el interruptor nintendo 2 y Portal de PlayStation de Sony.

Desplácese hacia abajo y vea la mejor tecnología para regalar en 2025 a continuación:

Google

Equipado con una pantalla HD de 10 pulgadas, el Google Nest Hub Max La pantalla inteligente, que cuesta $ 229,99 en Best Buy, es un centro que centraliza sus dispositivos domésticos inteligentes. Es ideal para colocarlo en una cocina o sala de estar para obtener rápidamente información actualizada, como el clima, resultados deportivos y noticias, con solo preguntarle al asistente de voz de Google. Viene con una cámara Nest frontal de 6,5 megapíxeles que le permite mantenerse en contacto con familiares y amigos con videollamadas gratuitas de Google Meet, mientras que el centro también funciona como cámara de seguridad.

Samsung Televisor inteligente Samsung QLED 4K Ultra HD serie Q7F de 65 pulgadas

A la venta por $499,99 (normalmente $649,99) en Best Buy, el Televisor Samsung Q7F Serie 4K Ultra HD es uno de los mejores televisores versátiles, gracias a su gran pantalla QLED que minimiza el florecimiento y el halo alrededor de imágenes brillantes, calidad de audio superior y funciones domésticas inteligentes integradas para transmitir películas y programas de televisión de Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ y más. El televisor 4K admite HDR (alto rango dinámico) para videos 4K con un contraste de color vívido y preciso y niveles de negro profundos.

Parpadear

Timbre con vídeo parpadeante está a la venta por $29,99 (normalmente $69,99) en Best Buy, casi un enorme ahorro del 60%. Es un timbre avanzado con funciones de video que también funciona como sistema de seguridad para el hogar, además de incluir alertas y visión nocturna. Incluso puedes hablar y hablar a través del dispositivo con quien esté en tu puerta. Es una de las mejores formas de recibir notificaciones en tiempo real cuando alguien llama a tu puerta, incluso si no estás en casa.

Oferta de iPhone 17 de Apple de T-Mobile

Para las vacaciones puedes obtenga cuatro dispositivos móviles Apple iPhone 17 gratis cuando te cambias a T-Mobile sin necesidad de intercambio. También puede obtener líneas telefónicas para esos teléfonos inteligentes a partir de solo $25 por mes, por línea. Pero actúa rápido e inscríbete ahora, esta oferta navideña de T-Mobile vence el miércoles 3 de diciembre.

Meta

A partir de $299,99, el Meta búsqueda 3S son unos auriculares diseñados para nuevos usuarios con su diseño elegante y controles intuitivos para ingresar al Metaverso, un mundo virtual compartido inmersivo e interactivo. Esto lo convierte en el regalo tecnológico perfecto para regalar en 2025. Los auriculares vienen con dos controladores Touch Plus y una copia digital gratuita del juego “Batman: Arkham Shadow”, así como una suscripción Meta Quest+ por tres meses, que tiene un valor de $23,97 (o $7,99/mes) gratis.

Meta Quest 3S es la mejor manera de adentrarte en el mundo de la realidad mixta, especialmente si eres nuevo en él, gracias a su facilidad de uso, comodidad y amplia gama de experiencias. Obtenga más información sobre Meta Quest 3S y Meta Quest+ aquí.

Regalar un anillo Oura este año cambiará tu vida. Este dispositivo único en su tipo desbloquea información personalizada sobre el sueño, la actividad, el estrés, la salud cardíaca y más del usuario, lo que permite a los usuarios priorizar objetivos de bienestar y desarrollar hábitos saludables que durarán toda la vida. Este modelo, Anillo Oura 4es la versión más precisa y cómoda hasta el momento, que permite a los usuarios conocer de cerca y personalmente su salud. Si su objetivo al donar es mostrarle a alguien cuánto se preocupa por él (y por su salud), este obsequio es inmejorable.

Hatch Restore 2 Sunrise Despertador, Máquina de Sonido, Luz Inteligente

Con este nuevo e inteligente Hatch Restore 2 Despertadorque está a la venta con un descuento de $25 con el cupón en la página de Amazon, puedes decir adiós al aturdimiento y darle la bienvenida al sueño reparador que te impulsará en un día ajetreado. Este dispositivo está diseñado para transformar y personalizar una rutina de sueño de calidad, desde relajantes luces ajustables y sonidos para dormir hasta alarmas del amanecer para despertares más suaves y mañanas llenas de energía. Este es el regalo tecnológico definitivo para cualquiera que valore el descanso de calidad, asegurando que se despierta renovado y listo para afrontar la lista de tareas pendientes del día.

Pioneer DJ DDJ-REV1 Controlador Serato DJ de 2 decks

¿Conoce a algún amante de la música al que le gustaría tomar su pasión en sus propias manos? Este Plataforma de DJ pionera es el regalo perfecto para que empiecen a dominar un nuevo oficio: ¡es fácil de usar y les ayudará a jugar como un profesional! El diseño de este controlador de DJ de 2 canales emula una configuración de mezclador DJM-S profesional + tocadiscos PLX, que incluye funciones especializadas para DJ de formato abierto y scratch. Este regalo súper divertido permitirá a alguien cultivar un nuevo pasatiempo y canalizar su creatividad, ambas actividades invaluables en la vida.

nintendo

¿Tienes juegos? El interruptor nintendo 2 es lo mejor en sistemas de juego versátiles. Tiene 3 modos de juego diferentes: conéctelo a un televisor para disfrutar de una experiencia de pantalla grande HD, colóquelo sobre una superficie plana para compartir la pantalla para juegos multijugador o sosténgalo en sus manos con los controladores conectados para jugar solo desde la pantalla táctil LCD. Estas opciones hacen de Nintendo Switch 2 el dispositivo definitivo para «jugar desde cualquier lugar». Deshazte del aburrimiento y regala una Nintendo Switch 2 a tu jugador favorito.

Altavoz portátil Bose SoundLink Flex

El Altavoz portátil Bose SoundLink Flex (2.ª generación) Es un regalo que todos podrían usar. Con un sonido grande y audaz en un tamaño plegable, este altavoz elevará el ambiente para cualquier ocasión y lugar. Durable, resistente al agua y al polvo, está hecho para sobrevivir a los elementos. Llévelo a la playa, llévelo de excursión o simplemente colóquelo en la mesa del comedor. Este regalo hará que fluyan las buenas melodías y los buenos momentos.

sony Portal de PlayStation de Sony en negro medianoche

Con un precio de $199,99, el PS Portal (ahora en Midnight Black) es un dispositivo portátil compacto que funciona como reproductor remoto para Sony PlayStation 5. Simplemente sincronícelo con su consola de videojuegos para reflejar el juego a través de WiFi. El PS Portal es útil si quieres jugar “Ghost of Yōtei” o “Death Stranding 2: On the Beach” en el dormitorio o en tu patio trasero cuando alguien más de tu familia está mirando televisión en la sala de estar. Si bien necesitas tener una PS5 para usar PS Portal, Sony acaba de agregar la capacidad de jugar en la nube, si eres suscriptor de PlayStation Plus Premium, que comienza en $17,99 al mes.

NordVPN

Por lo general, con un precio de $13,99/mes, la oferta del Black Friday de NordVPN rebaja su plan “Plus” a $5,49/mes con un plan anual de un año, o solo $3,89/mes para un plan anual de dos años. Y ahora mismo, puede obtener tres meses adicionales gratis al registrarse, un ahorro adicional de $42.

NordVPN no solo tiene una de las velocidades de Internet más rápidas, sino que también le brinda una dirección IP dedicada desde una ubicación cubierta en otro país para enmascarar el WiFi de su hogar contra piratas informáticos y estafadores.

Monitor portátil enchufable de 15,6 pulgadas

Este galardonado Monitor portátil de Plugable es un regalo imprescindible para alguien que aprecia la productividad mientras viaja. Universalmente compatible con todos los dispositivos Mac, Windows, Chrome, iPad, iPhone y Android, este elegante monitor agrega perfectamente espacio adicional en la pantalla para mejorar cualquier configuración profesional. Es fácil de usar, liviano y sin complicaciones (no es necesario descargar controladores); simplemente conéctalo y ponte a trabajar. Ya sea que se use para trabajo remoto, viajes o tareas múltiples, el monitor portátil de Plugable es el compañero perfecto para cualquier persona a quien le guste mantenerse eficiente mientras viaja.