Google recibe una oferta de $ 34.5 mil millones para Chrome Browser de Perpleity

Voluntad Google¿El navegador web de Chrome estará obteniendo un nuevo hogar?

En un movimiento sorpresa, Perplejidad AI realizó una oferta no solicitada de $ 34.5 mil millones para comprar el Chrome de Google, según los informes de WSJ y CNBC El martes, llegar como un fallo legal está pendiente en un caso antimonopolio que el gigante de Internet perdió que podría obligarlo a desinvertir el navegador.

Una razón por la que esto es sorprendente: la perplejidad tiene una valoración de $ 18 mil millones. Según la perplejidad, varios inversores, incluidos los grandes fondos de capital de riesgo, han «acordado respaldar la transacción en su totalidad», según la revista.

Fundada en 2022, Perplexity lanzó recientemente un navegador con AI llamado Comet. En octubre de 2024, Dow Jones & Co. propiedad de News Corp (editor de The Wall Street Journal) y The New York Post presentó un demanda federal contra la perplejidadalegando que participó en una «gran cantidad de copia ilegal de las obras con derechos de autor de los editores y desviando a los clientes e ingresos críticos de esos titulares de derechos de autor».

El Departamento de Justicia está buscando obligar a Google a desinvertir a Chrome Como un remedio propuesto después de que el gigante de Internet perdió un caso antimonopolio el año pasado. Un tribunal federal dictaminó que Google era un monopolio y violó la ley al insertar acuerdos multimillonario para hacer que su motor de búsqueda sea el valor predeterminado en los navegadores web y los teléfonos inteligentes, incluidos los dispositivos de Apple y Samsung. Se espera que el juez en el caso gobierne sobre los remedios en el caso tan pronto como este mes.

Los representantes de Google no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.