Google Play Games lanza una plataforma integrada con AI

Una versión renovada de GoogleStore de aplicaciones Google Play Lanzado el martes con características que incluyen una plataforma de juego integrada que pronto incorporará asistencia de IA, una nueva pestaña «You» de contenido curado y un juego de dispositivos cruzados en medio del gigante tecnológico Juegos de Google Play En la oferta de PC se mueven fuera de la fase de prueba.

La plataforma de juegos recientemente integrada de Google presentará una función de «juego de juego de juegos» en los próximos meses, que se describe como una «superposición útil del juego disponible mientras juega juegos descargados desde el juego». La herramienta «cura y organiza información de juego relevante» y ofrece «acceso directo» al servicio de IA de Google, Gemini Live, para «orientación en tiempo real, para que pueda permanecer en el juego».

«En diciembre pasado, Google Deepmind demostró cómo Google está desarrollando agentes de IA en múltiples dominios, incluidos los juegos», el jefe de Google Play Games Aurash Mahbod dijo en una publicación de blog anunciando las actualizaciones el martes. «Desde entonces, Google Deepmind y Google Play han seguido colaborando para hacer que Sidekick sea más útil para los jugadores. Con Sidekick, podrán pedir ayuda de conversación en tiempo real de Gemini, en lugar de dejar el juego para buscar tutoriales o tutoriales.

Además, Google está lanzando un programa de beneficios de «nivelado» para los desarrolladores de juegos de Google Play Games que ofrecerá un «conjunto de beneficios para acelerar el crecimiento empresarial», incluido «un nuevo espacio para interactuar con los jugadores, el acceso a las herramientas de contenido en la consola de juego y las oportunidades de descubrimiento mejoradas a través de superficies editoriales en la tienda de la Plaza».

Estas actualizaciones de las funciones de Google Play llegan en un momento de criticaciones elevadas de las tiendas de aplicaciones móviles entre la comunidad de juegos con acusaciones de políticas anticompetitivas sobre tarifas y compras en la aplicación.