Google lanza oficialmente la última versión de Gemini VEO 3.1, puede realizar videos y presentaciones realistas al instante

VIVA – Géminis a través de la última edición. Gotas de Géminis trae una serie de características futuristas, que van desde la capacidad de crear videos más realistas, hasta la creación de presentaciones completas simplemente mediante comandos de voz o texto.

Uno de los principales aspectos destacados de esta actualización es la llegada del modelo de vídeo generativo Veo 3.1. Se afirma que esta característica puede producir videos con una calidad visual mucho más realista, un control de cámara más fluido y efectos de sonido que enriquecen la narrativa.

Según Google, estas mejoras permiten a los usuarios crear vídeos más naturales y cinematográficos, incluso a partir de simples descripciones de texto. Se dice que esta tecnología es adecuada para creadores de contenido, educadores y profesionales que desean crear videos rápidamente sin la necesidad de equipos de producción complicados.

Gemini 2.5 Flash, más inteligente y estructurado

Además de las actualizaciones de las capacidades de vídeo, Google también presentó Gemini 2.5 Flash. Este modelo está diseñado para poder comprender temas complejos con una estructura de respuestas más organizada.

Su capacidad para reconocer imágenes y diagramas también ha aumentado significativamente, por lo que los usuarios pueden pedirle a Gemini que explique o analice datos visuales directamente. Con esta actualización, usuarios como investigadores, estudiantes o profesores podrán utilizar Gemini más fácilmente para respaldar actividades académicas y profesionales.

Soporte para renderizado LaTeX y deslizamiento automático en Canvas

Otra actualización proviene de la función Canvas, que ahora admite renderizado LaTeX. Esta función facilita a los usuarios la creación y edición de fórmulas matemáticas y documentos técnicos sin necesidad de cambiar de plataforma.

Curiosamente, Gemini ahora también puede crear diapositivas de presentación automáticas solo con comandos de texto. Los usuarios simplemente proporcionan instrucciones como «hacer una presentación sobre el cambio climático» y el sistema producirá inmediatamente un borrador de diapositiva completo con visualización de datos. Después de eso, los resultados se pueden exportar a Presentaciones de Google para su refinamiento final.

Presente en Google TV, recomendaciones de películas más personalizadas

Google también anunció que Gemini ahora está integrado con Google TV. A través de capacidades de conversación natural, los usuarios pueden solicitar recomendaciones de películas, series o videos simplemente mediante comandos de voz.

Esta función fue desarrollada para brindar una experiencia de visualización más personalizada para todos los miembros de la familia, porque el sistema ajustará las recomendaciones según las preferencias y el historial de visualización de cada usuario.