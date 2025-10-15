Google invertirá 15.000 millones de dólares en un centro de inteligencia artificial y un centro de datos en Andhra Pradesh







En su mayor inversión hasta la fecha en India, el gigante tecnológico Google dijo el martes que invertirá 15 mil millones de dólares en la construcción de un centro de infraestructura de inteligencia artificial en Andhra Pradesh, que incluiría un centro de datos a escala de gigavatios en asociación con Grupo Adani. Se espera que el proyecto cree entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo directos y entre 20.000 y 30.000 puestos de trabajo en total en Andhra Pradesh.

El centro de inteligencia artificial en Visakhapatnam será el más grande de Google fuera de EE. UU. e incluirá un centro de datos alimentado con energía limpia y una red de fibra óptica. El magnate empresarial Gautam Adani dijo que su empresa AdaniConneX se asociaría con Google en el proyecto, junto con Bharti Airtel, el segundo operador móvil más grande de la India.

Los 15.000 millones de dólares se invertirán en los próximos cinco años (2026-2030). Ministro Principal de Andhra Pradesh n chandrabu naidu calificó el pacto como el mayor hito tecnológico para el estado y el país. Naidu señaló que este no es sólo un proyecto de Google, sino también de Andhra Pradesh, y agregó que el viaje de la IA en la India ha comenzado y el estado lo liderará.

El primer ministro Narendra Modi dijo que el lanzamiento de Google AI Hub será una fuerza poderosa para democratizar la tecnología. Modi dijo que la inversión multifacética que incluye infraestructura de centro de datos a escala de gigavatios se alinea con la visión del gobierno de construir un Viksit Bharat.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, dijo que compartió los detalles y discutió el proyecto con el primer ministro Modi y destacó cómo ayudará a acelerar la innovación en inteligencia artificial y respaldará la creciente economía digital de la India.

«Este centro combina capacidad informática a escala de gigavatios, una nueva puerta de enlace submarina internacional e infraestructura energética a gran escala. A través de él, llevaremos nuestra tecnología líder en la industria a empresas y usuarios en la India, acelerando la innovación en IA e impulsando el crecimiento en todo el país». pichai dijo en una publicación en X.

