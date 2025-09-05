Google golpeó con 425.7 millones de daños a los daños por teléfonos inteligentes.







Un jurado federal ha ordenado Google pagar USD 425.7 millones por husmear de manera incorrecta a los teléfonos inteligentes de las personas durante un período de intrusiones de casi una década. El veredicto llegó el miércoles en el Tribunal Federal de San Francisco siguió un juicio de más de dos semanas en un caso de acción colectiva que cubre alrededor de 98 millones de teléfonos inteligentes que operan en los Estados Unidos entre el 1 de julio de 2016 hasta el 23 de septiembre de 2024. Eso significa que los daños totales otorgados en el caso de cinco años se producen a unos $ 4 por dispositivo.

Google había negado que rastreara incorrectamente la actividad en línea de las personas que pensaron que se habían protegido con controles de privacidad. La compañía mantuvo su postura a pesar de que el jurado de ocho personas concluyó que Google había estado espiando en violación de las leyes de privacidad de California. `Esta decisión malinterpreta cómo funcionan nuestros productos, y lo atraeremos ‘, dijo el jueves el portavoz de Google José Castaneda. `Nuestras herramientas de privacidad dan a las personas control sobre sus datos, y cuando apagan la personalización, honramos esa elección.

Los abogados que presentaron el caso habían argumentado que Google había usado los datos que recopilaron teléfonos inteligentes Sin permiso de los usuarios para ayudar a vender anuncios adaptados a los intereses individuales de los usuarios `una estrategia que resultó en que la compañía cosechara miles de millones en ingresos adicionales. Los abogados enmarcaron esas ventas publicitarias como una ganancia ilegal que merecía daños de más de $ 30 mil millones.

A pesar de que el jurado obtuvo un cálculo mucho más bajo por los daños, uno de los abogados que presentó el caso contra Google elogió el resultado como una victoria para la protección de la privacidad. «Esperamos que este resultado envíe un mensaje a la industria de la tecnología de que los estadounidenses no se sentarán de forma nociva ya que su información se recopila y monetiza contra su voluntad», dijo el abogado John Yanchunis de la firma de abogados Morgan & Morgan.

El veredicto del jurado de San Francisco llegó un día después de que Google evitó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos Intente romper la compañía en un caso antimonopolio histórico en Washington, DC, apuntando a su motor de búsqueda dominante. Un juez federal que había declarado que el motor de búsqueda de Google era un monopolio ilegal ordenó cambios menos radicales, incluida la exigir a la compañía que compartiera algunos de sus datos de búsqueda con rivales.

