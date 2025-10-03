Google es el despido de cientos de empleados, la IA nuevamente se convierte en el culpable

Yakarta, Viva – Google Volver a la terminación del empleo (Despido) a más de 100 empleados que trabajan en puestos relacionados con el diseño. Esta poda se dirige al equipo «Investigación de experiencia de usuario cuantitativa» Y «Experiencia de plataforma y servicio«En la unidad de la nube, así como varios otros equipos relacionados.

Leer también: Actriz hecha por Ai Tilly Norwood Hollywood y cosechó críticas



Estos roles generalmente se centran en el uso de datos, encuestas y otras herramientas para comprender el comportamiento del usuario que luego se utiliza como base para el desarrollo del producto y el diseño. Citando así el informe CNBCViernes 3 de octubre de 2025.

Algunos equipos de diseño en la unidad de la nube incluso se reducen hasta la mitad, y la mayoría de ellos están afectados son empleados con sede en los Estados Unidos. Algunos empleados fueron entregados hasta principios de diciembre para encontrar un nuevo puesto dentro de la empresa.

Leer también: Entrena a los jóvenes asn con ai



La compañía aún no ha dado un comentario oficial sobre este informe. Aun así, antes, Negocio Persona enterada También informó que varias posiciones en la unidad de nubes fueron abolidas.



Oficina de Google Asia Pacífico en Singapur.

Leer también: El impacto del pesado apagado, 750 mil funcionarios públicos están amenazados con despidos masivos



Este último paso está en línea con la estrategia de Google que acelera la poda para centrarse más en la infraestructura de inteligencia artificial (AI). Desde principios de año, la compañía ha ofrecido un paquete de salida voluntario (paquetes de salida voluntarios) a muchas unidades basadas en los EE. UU. Y eliminó más de un tercio de los gerentes que supervisan a los pequeños equipos.

Google también alienta a los empleados a usar la IA más activa en su trabajo diario. Hasta ahora, la compañía ha ofrecido una compra a los empleados estadounidenses de unidades como recursos humanos, hardware, búsqueda, anuncios, marketing, finanzas y divisiones comerciales.

Jefe Ejecutivo Oficial Google, Sundar Pichai, dijo anteriormente que la compañía debe ser más eficiente al hacer una escala para no completar todo simplemente aumentando el número de empleados.

Estos despidos ocurren en medio de la tendencia de la poda laboral en otras compañías de tecnología importantes. En julio de 2025, Microsoft despedió a 9,000 empleados en varios puestos y regiones. Meta también registra la terminación de relaciones laborales similares.

La poda en Google muestra cambios en el enfoque de la compañía de la expansión de grandes equipos para aumentar la eficiencia y la inversión estratégica en IA. Si bien los empleados afectados aún tienen la oportunidad de encontrar otros puestos dentro de la empresa, la presión para adaptarse a las necesidades de la empresa está aumentando.

Los analistas consideran que este paso es razonable teniendo en cuenta la competencia en el sector tecnológico cada vez más apretado, así como un énfasis en la integración de la IA en cada proceso de trabajo. Este despido también es una advertencia para profesionales en el campo del diseño y UX para desarrollar datos y habilidades basadas en la IA para seguir siendo relevantes en el mercado laboral.