Google deja oficialmente del modo de conducción en Google Maps, ¿cuál es la razón?

VIVA – Google detuvo oficialmente una de las características prácticas en Google Mapsa saber, el modo de conducción. Esta decisión es impactante usuario Androide que durante años se ha basado en estas características para facilitar las actividades de manejo.

Aunque es impresionado de repente, resulta que Google ha planeado este paso junto con los cambios en las estrategias de productos y el desarrollo de su tecnología de asistente digital.



Google Maps en Android Auto

¿Qué es el modo de conducción?

El modo de conducción se introdujo por primera vez en 2019 como parte del ecosistema de asistente de Google. Esta característica permite a los usuarios acceder a la navegación, control de música, llamadas telefónicas, a los asistentes de voz en una interfaz simple.

La apariencia minimalista está diseñada específicamente para que el conductor pueda mantenerse enfocado en la carretera, sin tener que molestarse en abrir varias aplicaciones a su vez.

Para aquellos cuyos autos no están equipados con sistemas de entretenimiento como Android Auto, el modo de conducción es un salvador. Simplemente active los mapas de Google, aparecerá una barra especial en la parte inferior de la pantalla que contiene el botón de control de medios, la notificación de llamadas y el acceso rápido al Asistente de Google.

Evolución y contracción de funciones

Con el tiempo, el modo de conducción ya no ofrece funciones completas al comienzo del lanzamiento.

Comienzo del lanzamiento (2019-2020): viene con una interfaz de tablero completa, completa con el lanzador APPA y un panel de control bastante sofisticado.

Años posteriores: la característica comenzó a simplificarse, dejando solo una pequeña barra de herramientas debajo de la pantalla. Su función se limita al control de la música, al asistente de votación y una notificación.

A principios de 2025: varios usuarios informaron que el modo de conducción desapareció por completo. No hay más barra de herramientas, control de medios o botones de acceso rápido al conducir.

Muchos consideran que Google hace una «eliminación secreta» sin previo aviso, aunque claramente se han visto los signos desde los últimos años.

¿Por qué Google elimina el modo de conducción?

Hay varias razones fuertes detrás de esta decisión:

1. Transición a Géminis

Google ahora está desarrollando agresivamente Gemini, un sistema de IA de nueva generación que se afirma que es más inteligente y flexible que el Asistente de Google. El modo de conducción se considera más apropiado si se integra en Géminis para que las experiencias de los usuarios sean más modernas y uniformes.

2. Superposición con Android Auto

Muchas funciones del modo de conducción son similares a Android Auto. La diferencia, Android Auto, está diseñado para vehículos con pantallas de información y entretenimiento. Para los usuarios que han usado Android Auto, la existencia del modo de conducción ya no se siente importante.

3. Restricciones de rendimiento y compatibilidad

Algunos usuarios a menudo informan errores, como el control de la música que no aparece o faltan barra de herramientas. Con una diversa base de usuarios de Android, mantener esta característica se considera demasiado problemática.

Impacto para los usuarios



Google Maps en Android Auto

La extracción del modo de conducción deja claramente un espacio para algunos usuarios:

Pérdida de fácil acceso: el control de la música, las llamadas y los asistentes ahora se debe acceder manualmente o mediante diferentes aplicaciones.

Menos amigable para los autos viejos: los vehículos sin Android Auto o los sistemas de entretenimiento sofisticados pierden opciones de interfaz simples al conducir.

El potencial de distracción aumenta: sin el modo de conducción, los conductores tienen que tocar la pantalla del teléfono celular para cosas pequeñas, lo que puede reducir el enfoque en la carretera.

Alternativas que se pueden usar

Aunque el modo de conducción se ha detenido, hay varias otras opciones:

Uso de Android Auto si el automóvil ya admite el sistema.

Esperando la integración de Gemini, porque es probable que Google presente una característica de conducción más sofisticada a través de la nueva plataforma AI.

Aplicación de terceros: una serie de aplicaciones de navegación y control de medios de otros desarrolladores pueden ser un sustituto temporal, aunque no como modo de manejo práctico.

La terminación del modo de conducción en Google Maps marca los pasos estratégicos de Google para optimizar los productos y centrar el desarrollo en Gemini.



Google Maps Ilustration en iPhone.

Aunque muchos usuarios sienten que perder características prácticas que han estado facilitando los viajes, Google parece estar comprometido con presentar nuevas experiencias que están más integradas en el futuro.

Para los usuarios, esto significa que debe adaptarse: con Android Auto, pruebe aplicaciones alternativas o espere actualizaciones de Gemini. Lo que está claro, el modo de conducción ahora es historia, y Google Maps pronto ingresará a la nueva fase.