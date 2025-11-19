Google construye un laboratorio en la vecina Indonesia

Jacarta – Google levantarse laboratorio en el vecino Indonesia. Google mente profunda Inauguró oficialmente un laboratorio de investigación de inteligencia artificial (AI) nuevo en Singapurcon un enfoque en la colaboración con gobiernos, empresas, sociedad civil e instituciones académicas de la región.

Lea también: No seas esclavo de la IA



El equipo en Singapur estará formado por científicos investigadores, ingenieros de software, expertos en operaciones de inteligencia artificial y expertos en impacto, dijo el laboratorio de Google el miércoles 19 de noviembre de 2025, citado VIVA del sitio CNA.

Las operaciones han comenzado y el reclutamiento está actualmente en marcha. En respuesta a las preguntas de los medios, Google no dijo cuántos empleados planea contratar ni cuánto está invirtiendo en el laboratorio de investigación.

Lea también: ¡En armas! Esta mujer japonesa se casó con la versión de ChatGPT del ‘novio ideal’ que él mismo hizo



Al anunciar el nuevo laboratorio en la oficina de Google en Singapur en Mapletree Business Park, Lila Ibrahim, directora de operaciones de Google DeepMind, dijo que el enfoque prospectivo de Singapur lo convertía en la «ubicación ideal» para el nuevo laboratorio.

«Aunque todavía estamos perfeccionando su agenda de investigación, algunas de las áreas de investigación en las que están trabajando incluyen la educación, el aprendizaje y la atención sanitaria», afirmó.

Lea también: Airlangga invita a empresas de Singapur a invertir en Batam, Bintan y Karimun, consulte las instalaciones



DeepMind se fundó en Inglaterra en 2010 y fue adquirida por Google en 2014. Además de tener su sede en Londres, DeepMind también tiene oficinas en India y Japón.

Singapur es su primera oficina en el sudeste asiático. Los avances importantes del laboratorio incluyeron el desarrollo de AlphaGo, el primer programa informático que derrotó a un campeón mundial de Go.

Google DeepMind también está detrás de Gemini, la familia de modelos de inteligencia artificial de Google que pueden comprender y generar texto, código, imágenes, audio y video.

Anteriormente, Google había colaborado con AI Singapore para desarrollar SEA-LION, un LLM multilingüe. El lanzamiento del nuevo laboratorio de IA cuenta con el respaldo de la creciente inversión de Singapur en este campo.

Un informe reciente de Google, Temasek y Bain and Company encontró que la financiación privada de IA en Singapur aumentó un 55 por ciento desde la segunda mitad de 2024 hasta la primera mitad de este año.

Singapur lanzará una Estrategia Nacional de IA (NAIS) 2.0 actualizada en diciembre de 2023, con el objetivo de triplicar con creces el número de profesionales de IA aquí a 15 mil.