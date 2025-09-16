Google AI despidió a cientos de trabajadores, el problema de los salarios y los sindicatos se convirtió en el centro de atención

Yakarta, Viva – La industria de la inteligencia artificial está experimentando un rápido desarrollo, incluso en empresas gigantes tecnológicas como Google. Sin embargo, detrás de la innovación que continúa siendo seguida, la historia de los trabajadores contratados que contribuyeron en gran medida a capacitar y mejorar el sistema de IA, en realidad sufrió otro destino.

Cientos de trabajadores que han sido parte del proceso de desarrollo de productos de IA de Google, como Gemini y descripciones de IA, ahora enfrentan la dura realidad, a saber, la repentina terminación del empleo.

Este fenómeno destaca la tensión entre la tecnología, la mano de obra y las grandes corporaciones. Por un lado, la IA es cada vez más necesaria para presentar productos inteligentes y relevantes para los usuarios.

Por otro lado, los trabajadores humanos que enseñan «sentido común» al sistema en realidad enfrentan condiciones de trabajo inciertas. Las disputas sobre los salarios, la seguridad laboral, los esfuerzos de los trabajadores para asociar, ahora son el foco global.

Más de 200 contratistas que trabajan para evaluar y reparar los productos de IA de Google, son desestimados sin advertencias en al menos dos olas Despido mes pasado. Este paso ocurre en medio de conflictos continuos con respecto a los salarios y las condiciones de trabajo.

En los últimos años, Google se ha convertido en el trabajo de la calificación de IA, incluida la evaluación, edición o reescribir la respuesta de chatbot de Gemini para sonar más humano, a miles de contratistas reclutados por la compañía globalgic de Hitachi y otros proveedores de subcontratación.

Los trabajadores acusan a que la terminación del trabajo también es un intento de silenciar las protestas. «Me acababan de cortar», dijo Andrew Lauzon, quien recibió una terminación de correo electrónico el 15 de agosto, como se cita CableadoMartes 16 de septiembre de 2025.

«Pregunté la razón y dijeron la reducción en el proyecto, lo que sea que signifique», continuó.

Andrew mismo se unió a Globallogic en marzo de 2024, con tareas que van desde evaluar la salida de IA hasta la compilación de varios avisos para los modelos. «¿Cómo podemos sentirnos seguros en este trabajo cuando sabemos que podemos ser despedidos en cualquier momento?» dijo.

Las preocupaciones se están haciendo más grandes porque los trabajadores sospechan que el sistema de AI está siendo capacitado para reemplazarlos. Los documentos internos que se propagan también muestran que Globallogic utiliza la evaluación humana para capacitar al sistema Google AI que luego puede hacer una evaluación automática.

Además, los trabajadores también enfrentan nuevas políticas que se consideran pesadas, incluida la obligación de regresar a la oficina en Austin, Texas. Esta política afecta a aquellos que tienen limitaciones financieras, discapacidades o responsabilidades familiares.

A pesar de manejar el trabajo que se considera con alto riesgo, ocho trabajadores entrevistados afirmaron que se les paga bajo, sin certeza de trabajo y en condiciones que no fueron de apoyo. Dos de ellos incluso han presentado quejas a la Junta Nacional de Relaciones Laborales, acusados ​​de ser despedidos injustamente.

Además, Google enfatizó que los trabajadores no eran empleados del alfabeto. «Estas personas son empleados o subcontratistas globalogic, no alfabeto», dijo Google Spokesman, Courtenay Mirroring.

«Como empleador, el Globallogic y el subcontratista son responsables del trabajo y las condiciones de trabajo de sus empleados. Vemos seriamente la relación con nuestros proveedores y compañías de auditoría que trabajan con nosotros en función del código de ética de nuestros proveedores».

«Nosotros, como asesor, desempeñamos un papel muy importante, porque los ingenieros que están ocupados juguetean con el código no tendrán tiempo para perfeccionar y obtener los comentarios que necesitan el bot. Somos como una Guardia Costera en la playa, estamos allí para asegurarnos de que no haya pasado nada malo», dijo Alex, un evaluador generalista.

«Ahora estoy más centrado en una cuestión de tiempo que en cualquier otra cosa, el trabajo que había estimulado la mente ahora es aburrida», dijo. Incluso admitió que a menudo estaba amenazado con la pérdida de trabajo si no cumplía con el objetivo.

También se dice que los esfuerzos de los trabajadores para asociar están bajo presión. Ricardo Levario, uno de los súper evaluadores, dijo que su partido comenzó a construir el movimiento de la asociación en secreto.

El número de miembros que originalmente tenían 18 años había aumentado a 60 en febrero de 2024. Sin embargo, desde entonces, el acceso a canales de comunicación interna ha sido limitado, y algunos trabajadores han sido despedidos porque se considera que violan las políticas.

Esta situación no solo ocurre en los Estados Unidos. En varias partes del mundo, los trabajadores contratados de IA también están luchando. Por ejemplo, un grupo de trabajadores de etiquetas de datos en Kenia, formando la asociación de etiquetadores de datos para luchar por mejores salarios y exigir apoyo de salud mental.