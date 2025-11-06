Google ahora agrega el modo AI a Chrome Android e iOS

VIVA – Google ha vuelto a demostrar su seriedad a la hora de integrar la inteligencia artificial (IA) en sus distintos servicios. Ahora le toca el turno al navegador Cromo en Android e iOS que está obteniendo una nueva característica llamada Modo IA Acceso directo, un botón de acceso directo que permite a los usuarios interactuar directamente con Google AI desde la página principal del navegador.

Esto es parte de la gran estrategia de Google para mantener su dominio en los motores de búsqueda, especialmente en medio de la creciente tendencia de los usuarios a buscar información a través de ChatGPT o incluso TikTok. Con la presencia de este nuevo atajo, Google quiere conseguir que la experiencia de búsqueda de información siga centralizada dentro de su propio ecosistema.

Cómo funciona la función Modo AI en Chrome

Al abrir una nueva pestaña en la versión móvil de Chrome, los usuarios ahora verán el botón de acceso directo al Modo AI justo debajo del campo de búsqueda. Con solo un toque, los usuarios pueden hacer inmediatamente preguntas complejas o incluso varias preguntas a la vez.

Según Google, el modo AI permite a los usuarios:

Haga preguntas más profundas y estratificadas

Explore temas con preguntas de seguimiento relevantes

Obtenga enlaces de recursos confiables para ampliar la comprensión

Esta función está gradualmente disponible en los Estados Unidos y pronto se implementará en más de 160 países y regiones más, según informó GSMArena. No sólo eso, Google también garantiza compatibilidad con varios idiomas, incluidos indonesio, hindi, japonés, coreano, portugués y otros.

Modo IA: el futuro de la búsqueda a tu alcance

Con la integración del Modo AI en Chrome, Google quiere presentar una nueva forma de explorar el mundo digital. Los usuarios ahora pueden obtener respuestas más contextuales y personalizadas, en lugar de una simple lista de enlaces.

La presencia de esta característica también marca un nuevo capítulo en la competencia por la tecnología de inteligencia artificial entre Google y otras plataformas cada vez más populares. Para los usuarios de Indonesia, esta comodidad es sin duda un paso interesante para disfrutar de una experiencia de navegación más rápida, inteligente e interactiva directamente desde su dispositivo móvil.