Good Chaos CEO dice que el Reino Unido necesita ‘navegar el desorden de América’

Fundador y CEO del Banner de producción del Reino Unido Good Chaos («Triángulo de la tristeza»), Mike Goodridge le gusta el prestigio. Pero el prestigio no paga las facturas, enfatizó al veterano de la industria mientras daba una charla en la conferencia de inversores creativos en la Festival de Cine de San Sebastián.

Hablando sobre la experiencia de producir Edward Berger‘s «Balada de un jugador pequeño,» el Colin Farrell-Artando el thriller psicológico jugando en el Festival Vasco más adelante en la semana, el ejecutivo dijo que era una «gran experiencia» y una «producción mucho más grande» de la que generalmente abordan en el buen caos. «Queremos hacer más de esos. Tengo un prestigio que sale de mis oídos. El prestigio no paga las facturas».

«Lo que estoy tratando de hacer es crear una empresa con la que los cineastas querrían trabajar porque saben que somos un hogar seguro», agregó. «Eso lleva un tiempo. Solo comenzamos en 2020». En cuanto a los proyectos en su país de origen, el ejecutivo enfatizó que el Reino Unido tiene un «gran legado de cine y cada año hay nuevas películas fantásticas. Me encantaría hacer grandes películas británicas, y estoy planeando».

Aún así, Goodridge cree que es una «bendición y una maldición» que el Reino Unido comparte «el mismo idioma que los Estados Unidos», ya que «la mayoría de los técnicos en el Reino Unido son empleados de empresas estadounidenses». «‘Harry Potter’ y ‘James Bond’ son británicos pero no realmente. Somos nosotros. Tenemos que navegar este camino a través del desorden de América», reflexionó.

La relación de Goodridge con «Ballad of a Small Player» comenzó en 2018. En ese momento, el productor era el jefe de las imágenes protagonistas del Reino Unido, donde defendió películas principales impulsadas por el autor como «The Rider» de Chloé Zhao y «The Florida Project» de Sean Baker «. Goodridge se unió a protagonista en 2012 después de servir como editor de Screen International. Estaba trabajando en otro proyecto con Lawrence Osborne, el autor de la novela que inspiró «Ballada de un pequeño jugador», justo antes de dejar el protagonista, y estaba a punto de convertirse en director artístico del Festival de Cine de Macao.

«Lawrence dijo: ‘Si vas a Macao, debes optar mi historia de Macao'», recordó el ejecutivo. «No sabía en ese momento que quería convertirme en un productor independiente. Fortuitamente, llevamos el libro a Ed Berger en 2018, y le gustó. Pero luego le gustaban muchas cosas en ese momento», bromeó.

Goodridge hizo un punto de reiterar que, incluso después de que Berger explotó internacionalmente, ganando dos Oscar para «All Bilusa en el Frente Occidental» en 2023 y luego convertirse en otro gran jugador de Oscar dos años después con «Concónimo», todavía «se quedó con este proyecto». «Cuando un director se vuelve tan popular, las cosas se le ocurren tan espectacularmente. Es un testimonio de Berger que se apegó».

«Todo tranquilo en el frente occidental», cortesía de Netflix Netflix

Disparar en Macao fue «el mayor desafío» cuando se trataba de lo último de Berger. «Muy pocas películas occidentales fueron filmadas allí. Tuvimos que trabajar a través de Hong Kong y dentro de Macao. Fue una de las cosas más desafiantes que he tenido que hacer», dijo Goodridge. Su experiencia en Macao, donde sirvió entre 2017 y 2021, demostró ser útil.

«Me encanta Macao», agregó. «Es una ciudad muy pequeña; es una ciudad-estado, por lo que es muy difícil construir una industria indígena. Así que pasas por Hong Kong, y no es fácil porque tampoco saben que Macao. Edward señalaría un pedazo de tierra que quería disparar y no pudimos encontrar quién era dueño de la tierra, o tuvimos lugares que nos dijeron que nos dijeron porque por quién lo poseía».

La historia, en gran parte vinculada a los bulliciosos casinos de Macao, también enfrentó desafíos cuando se trataba de disparar dentro de los concurridos centros de apuestas. «En cualquier momento que esté disparando, hay una pérdida de ingresos para ellos», dijo Goodridge, al explicar por qué no pudieron cerrar un casino para disparar. «Nos dijeron una vez que los altos rodillos podrían gastar más dinero en un día que todo su presupuesto».

Hablando sobre el presupuesto, Goodridge agradeció públicamente al socio Netflix por su apoyo en el proyecto. «Habíamos analizado el valor de la película en el mercado independiente. La miramos para que se hiciera, y podría hacerse por alrededor de $ 15 millones, incluso con Colin Farrell. Netflix entró con más que eso. Es el tipo de película que no se pudo hacer de forma independiente, así que agradezca a Goodness por las plataformas».

Good Chaos tiene otra asociación con Netflix, y el streamer adquirió la mayoría de los derechos globales para ver a la «chica zurda» de Shih-ching de Tsou. La película, que se estrenó en la Semana de los Críticos de Cannes a principios de año, se produce, coescrita y editó por el ganador del Oscar Sean Baker, quien primero llevó el proyecto a Goodridge en 2018 después de colaborar en «The Florida Project» a través de protagonista.

«Ballada de un jugador pequeño», cortesía de Netflix Cortesía de Siff

Ha sido una temporada de festival de otoño ocupada para Goodridge, quien fue a Telluride con Berger y Venecia con «Orphan» de László Nemes. Ahora, el productor está mirando televisión, incluso si reitera con qué frecuencia escucha que es «difícil llamar la atención de las personas en estos días».

«Estoy muy cómodo en el mundo del cine», agregó. «Miro una película independiente y veo una estructura de financiamiento de inmediato. Lo ves en el ojo de tu mente, y lo conseguirás de una forma u otra. Sin embargo, la televisión no es así. Se trata de locutores y comisionados que generalmente dicen que no, y si dicen que no, eso es todo, y tienes que abandonar el proyecto. Creo que se trata de un montón de pérdida en la televisión. Yo yo. [also] Creo que hay mucho compartir entre cine y televisión en este momento, así que quiero tener éxito en la televisión «.