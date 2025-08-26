Gondrong 325 días, esperando 5 victorias consecutivas que no llegaron

Manchester, Viva – Un fanático Manchester United Llevar a cabo acciones únicas que le robaron la atención pública en las redes sociales. Este hombre llamado @Theunitedstrand está decidido a no cortarse el cabello hasta que los Red Devils ganaron cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

En su carga en Instagram, reveló que tenía 325 días de no tocar tijeras o raspaduras para mantener sus promesas. Como resultado, su cabello ahora se está volviendo grueso, expandiéndose y una broma de ciudadanos.

«¡Día 325 de no cortarme el cabello hasta que el Manchester United gane 5 juegos seguidos! Escribió en una cuenta de Instagram.

Sin embargo, hasta ahora el desafío no se ha cumplido. Desde la temporada pasada, el Manchester United tiene dificultades para mostrar consistencia, por lo que las ganancias cinco veces son difíciles de obtener.

La publicación de este hombre fue inmediatamente viral y compartida por varias cuentas de fútbol. Muchos internautas comentaron con humor. Alguien escribió: «Ese cabello tiene más acción que unida» para «convertirse en una rica guardia del reino británico».

Aun así, @TheunitedStrand sigue siendo optimista. En una de su respuesta, escribió: «¡Las victorias llegarán pronto!» Como si creyera al Manchester United inmediatamente al gerente Ruben Amorim.

Ahora el público está esperando, si el Manchester United puede cumplir inmediatamente los requisitos del desafío, o el cabello de este hombre continuará extendiéndose más.