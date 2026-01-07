¡Golpear! Ridwan Kamil-Atalia oficialmente divorciado

Bandung, VIVA – Audiencia de decisión de demanda de divorcio Atalia Praratya contra el ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil finalmente concedido por el Panel de Jueces del Tribunal Religioso de Bandung. La decisión se leyó en un juicio celebrado en línea a través del sistema de corte electrónico el miércoles 7 de enero de 2026.

Los resultados de la decisión se envían electrónicamente a cada abogado del demandante y del demandado. La audiencia de veredicto duró poco después de que el proceso de mediación no encontrara puntos en común para la reconciliación.

La demanda de divorcio presentada por Atalia Praratya fue examinada en su totalidad en línea y concedida por el panel de jueces. Con esta decisión, Atalia Praratya fue declarada oficialmente divorciada de Ridwan Kamil, aunque la decisión no tenía fuerza legal permanente o aún no estaba firmada.

Ridwan Kamil y Atalia Praratya

El relaciones públicas del Tribunal Religioso de Bandung, Ihwan Sopyan, explicó que el caso había pasado por todas las etapas del juicio hasta que se leyó el veredicto. Sin embargo, como los casos se registran electrónicamente, todo el proceso de examen hasta la decisión también se lleva a cabo electrónicamente.

«Se considera que las pruebas presentadas por el demandante con las iniciales AT contra el demandado con las iniciales RK cumplen con los requisitos legales, por lo que la demanda fue concedida por el panel de jueces», dijo Ihwan, el miércoles 7 de enero de 2026.

Sin embargo, Ihwan enfatizó que el contenido de la decisión no se pudo publicar públicamente debido al caso. divorcio es privado y examinado a puerta cerrada. Sólo se entrega copia de la decisión a las partes interesadas.

Según Ihwan, la base legal utilizada por el panel de jueces incluía el artículo 19 letra F del Reglamento Gubernamental Número 9 de 1975 y el artículo 116 letra F de la Compilación de la Ley Islámica.

«Que esta decisión no tiene fuerza jurídica permanente y aún existe la posibilidad de recurso legal para cada parte dentro de un plazo de 14 días después de la lectura de la decisión», dijo.

Mientras tanto, tras la decisión, Ridwan Kamil pronunció su declaración sobre su divorcio de Atalia Praratya. Dijo que la decisión de divorcio se había decidido legalmente a través de un proceso legal de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.

Ridwan Kamil admitió que durante casi 29 años de construcción de un hogar, hubo muchos errores y limitaciones que provocaron que surgieran varios desacuerdos multidimensionales en el curso de su hogar.