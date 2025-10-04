Golpeado por Persita, el semen Padang entró en la cueva

VIVA – Persegudo Tangerang nuevamente mostró su consistencia en el evento Súper liga 2025/2026. Entreteniendo al semen Padang en el Indomilk Arena Stadium el sábado 4 de octubre de 2025, el equipo apodó el Guerrero Cisadane obtuvo con éxito tres puntos completos a través de una victoria por 2-0.

Dos goles de la victoria de Persita fueron anotados por el mediocampista de Corea del Sur, Bae Sin-Yeong, y el delantero Ahmad Nur Hardianto. Esta victoria extendió la tendencia positiva de Persita a cuatro partidos consecutivos sin derrota.

Anteriormente, el equipo de cuidado de Divaldo Alves derrocando a PSM Makassar, Persijap Jepara y Persib Bandung, cada uno con un puntaje de 2-1. Otros tres puntos hicieron que Persita ahora ocupe el segundo lugar en la clasificación con una colección de 13 puntos, cinco puntos a la deriva del Borneo FC en la parte superior.

Mientras tanto, un destino diferente experimentado por Semen Padang. El equipo apodado Kabau Sirah todavía estaba desplomado en la parte inferior de la clasificación después de solo recolectar cuatro puntos de seis partidos.

Jugando frente a miles de autoportadores, Persita se desempeñó agresivamente desde el principio. Sin embargo, se creó un nuevo objetivo en el minuto 25. El ataque desde el lado izquierdo que falló fue borrado por la línea de fondo del semen Padang cayó a los pies de Bae Sin-Yeong. Con calma, se quitó el tiro de voleibol del pie izquierdo que apuñaló en la esquina del gol del oponente.

Ganar un gol hace que el juego de Persita sea más seguro. En la segunda mitad, el entrenador Divaldo Alves hizo un cambio probado. La entrada de Ahmad Nur Hardianto reemplazando a Hokky Caraka inmediatamente tuvo un impacto instantáneo.

Solo dos minutos en el campo, Hardianto duplicó con éxito la ventaja de Persita. A partir del casco de Tamerlan Kozubaev, pasó por Rayco Medina, la pelota fue golpeada por Hardianto con una patada medida contra el gol de Arthur Augusto. El puntaje cambió a 2-0 para el host.

Semen Padang tuvo una oportunidad de oro en los últimos minutos del partido. El encabezado de Abrizal Umanailo casi redujo el retraso, pero el portero de Persita, Igor Rodrigues, tuvo un desempeño brillante con su ahorro de importancia.

Los visitantes también exigieron una penalización después de que Kozubaev se considerara empujar a Abrizal en la caja prohibida, pero el árbitro solo dio una tarjeta amarilla para el defensor de Kirgistán.