Golpeado por el KPT OTT, eche un vistazo a 4 actos heroicos de los intereses de los trabajadores del viceministro Noel Bela

Yakarta, Viva – Viceministro de Manpower (Viceministro) Immanuel Ebenezer anotado por operaciones de arresto (Ot) Comisión de erradicación de corrupción (KPK), relacionado con la supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

Mientras se desempeña como su representante Menaker Yassierli, Noel, su apodo, a menudo toma medidas decisivas para defender los derechos empleado en Indonesia. Las acciones heroicas llevadas a cabo incluyen varios problemas, que van desde problemas salariales y de indemnización hasta la práctica de la detención de diplomas por parte de la compañía.

Aquí hay varias notas VIVACitado el jueves 21 de agosto de 2025, la acción de Wamenaker fue prominente en la defensa de los trabajadores:



Viceministro de Manpower (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel y Viceministro de Empoderamiento de Mujeres y Protección Infantil (Wamen PPPA), Veronica Tan llegó a la Policía Metropolitana de Yakarta Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

1. Inspección directa y manejo de quejas

Se sabe que Noel a menudo realiza inspecciones repentinas (inspección) a varias compañías después de recibir quejas de los trabajadores. En algunos casos, incluso parecía emocional y enojado al tratar directamente con la gestión de la compañía que oprimió a sus trabajadores.

Por ejemplo, sobre la detención del diploma. El viceministro de Wamenaker visitó la compañía varias veces para exigir una devolución de diplomas que fueron detenidos sin procedimientos claros. Incluso amenazó con criminalizar la compañía que practicaba la práctica.

Entonces una cuestión de salarios en el BWAH estándar. Noel hizo una inspección repentina a una compañía que se sabía que pagaba un salario muy por debajo del estándar establecido. Se aseguró de que los trabajadores obtengan sus derechos de acuerdo con las regulaciones aplicables.



Viceministro de Immanuel Ebenezer y Surabaya Wawali Armuji Sidak sobre la detención del antiguo Diploma de Empleados en UD Sentosa Seal. Foto : Viva.co.id/nur Faishal (Surabaya)

2. Abra una ruta especial de queja

Como una forma de compromiso, Wamenaker lanzó un servicio especial de quejas llamado «Wamen Pregunta Trabajadores» (por cierto). Este servicio permite a los trabajadores informar los problemas de empleo directa e interactivos a través de los sitios telefónicos o web, de modo que el Ministerio de mano de obra puede seguir el caso rápidamente.

3. Acompañando a las víctimas de criminalización

El viceministro de Wamenaker brinda apoyo concreto a los trabajadores que son criminalizados por la compañía. Acompañó a los trabajadores que fueron reportados por sus antiguas compañías después de exigir sus derechos. Esta acción muestra las alineaciones del gobierno en la lucha contra las prácticas injustas que dañan a los trabajadores.

Ejemplos de casos que reciben una amplia atención son la defensa de los ex trabajadores exigidos por empresarios por cargos de difamación. Afirmó que el gobierno no permanecería en silencio contra la práctica de este tipo de intimidación.

Cientos de trabajadores PT Softex lloraron felices cuando el viceministro de Imanuel Ebenezer y el presidente de KSPSI, Andi Gani Nena, tuvo éxito

4. Garantizar los derechos de los trabajadores cuando la empresa en bancarrota

En el caso de las grandes empresas declaradas en bancarrota, como PT Sritex, el viceministro intervino para garantizar que los derechos de los empleados, como el salario de indemnización y el seguro de vejez, aún se cumplan. Coordinó con las partes relacionadas, incluidos los curadores y el empleo de los BPJ, para garantizar que miles de trabajadores obtengan sus derechos.

Estas acciones muestran que el gobierno, a través del Ministerio de Manpower, busca asistir y actuar decisivamente para proteger los derechos de los trabajadores en Indonesia.