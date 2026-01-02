Golpeado por cuestiones sesgadas, Hard Gumay predice que el buen nombre de Ridwan Kamil se recuperará

VIVA – No Ridwan Kamil continúa recibiendo atención pública después de su vida personal. Fue ampliamente discutido después de la cuestión de la supuesta infidelidad y el caso de divorcio presentado por Atalia Praratya.

Con las muchas polémicas que ha enfrentado Ridwan Kamil recientemente, el público siente curiosidad por su destino. El público sintió tanta curiosidad que preguntó Gumay duro para predecir el destino futuro del ex Gobernador de Java Occidental. El astrólogo incluso lo admitió cuando apareció recientemente en el podcast de Denny Sumargo.

«En mis redes sociales, los internautas mencionan mucho el nombre del Sr. Ridwan Kamil. No sé por qué podría volverse viral», dijo, citado en la transmisión de Denny Sumargo en YouTube, el viernes 2 de enero de 2025.

Además, en cuanto a la posibilidad de restaurar el nombre de Ridwan Kamil después de una serie de ataques contra él, Hard Gumay cree que este proceso llevará tiempo. Estima que serán necesarios varios años para que el nombre de Ridwan Kamil se recupere y vuelva a la política.

«Pasarán varios años, el nombre del señor Ridwan Kamil, si Dios quiere, volverá a ser bueno», dijo.

Por otro lado, respecto al tema que recientemente ha enredado a Ridwan Kamil, Hard Gumay cree que los errores son algo humano. Sin embargo, todavía no se puede justificar si se demuestra que es incorrecto. Pero, por un lado, dijo Hard Gumay, la gente puede responder sabiamente.

«Pero honestamente, desde el fondo de mi corazón, siento que si hay un error que él cometió y cometió, creo que yo, como ser humano, he cometido errores. Es humano pero no puede ser tolerado y no puede justificarse si está mal. Pero, por favor, pensemos más sabiamente», dijo.

Mientras tanto, se relacionó con el tema del romance que recientemente arrastró su nombre y el del cantante. Hard Gumay considera que esta cuestión es una forma de socavar la elegibilidad de Ridwan Kamil como figura en el país.

«Quiero decir que cada ser humano comete errores y luego deliberadamente los explota para derribar la elegibilidad del Sr. Ridwan Kamil como funcionario. Para que el Sr. Ridwan Kamil no se convierta en Gobernador de DKI, para que el Sr. Ridwan Kamil no entre en el gabinete rojo y blanco. ¿Cómo le damos un codazo? Existe esa visión. Pero un error no puede justificarse, eso es correcto. Pero piense más sabiamente. Si estamos en el mundo del trabajo, el mundo de política, pensamos más en qué tipo de desempeño tendremos», dijo.