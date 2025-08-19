Golpea el estacionamiento de la camioneta nuevamente, el motociclista fue asesinado en el acto

Sragen, Viva – Accidente La muerte ocurrió en Jalan Raya Sukowati precisamente frente al DPU Balai Jalan Beloran, Sragen, martes 19 de agosto de 2025.

Leer también: Lamborghini, que fue destruido por un divisor de carretera en la carretera de peaje de Kunciran, era un convoy, el propietario era residente del norte de Yakarta



Jinete bicicleta motor murió en la escena después de golpear camión Mitsubishi Fuso numeró N-9277-UQ que estaba estacionado en la carretera.

La policía de Kasatlantas Sragen Iptu Kukuh Tirto Satrio Leksono dijo que el accidente ocurrió alrededor de las 05.25 WIB y solo se informó a las 06.50 WIB.

Leer también: 79 toneladas de basura dispersas después del Partido del Día de la Independencia de Indonesia en Yakarta, miles de oficiales fueron movilizados



«Este accidente involucró el Mitsubishi Fuso numerado N-9277-UQ con el Honda Beat AD-4873-AFD. Una persona murió una lesión menor», dijo Iptu Kukuh.

Leer también: Los segundos de Lamborghini se aceleran en la carretera de peaje de Kunciran, destruido después del golpe de la carretera



Según los resultados del testimonio de varios testigos, Kukuh dijo que el accidente comenzó cuando la motocicleta de la víctima fue de este a oeste.

Sedangka Mitsubishi Fuso conducido por Bambang Wahyu (68) Los residentes de Jombang estaban estacionados en la carretera hacia el oeste porque la llanta trasera izquierda se rompió.

Después de cerca de la escena del crimen, se sospechaba que los motociclistas condujeron menos concentración, finalmente golpeando a Mitsubishi Fuso.

El accidente fue inevitable. El motociclista murió en la escena con las heridas de la cabeza.

Kukuh dijo que el conductor que murió llamado Johairia Mustika. Mientras que el muelle de la moto Maris Nastiti (18), un residente de Sragen Kulon, Sragen sufrió heridas leves.

«El conductor sufrió sangrado en la oreja, nariz y boca, la mandíbula inferior estaba cerrada, los dientes superiores estaban más bajos, la barbilla rota, el cuello roto, murió al Hospital Sragen», dijo Kukuh.

Informe Mahfira Putri/Tvone Sragen