VIVA – ciudad de manchester Cerramos con éxito el año 2025 con resultados perfectos. Visita el City Ground en el partido por el título día del boxeoSábado 27 de diciembre de 2025, el equipo de Pep Guardiola logró vencer a los locales Bosque de Nottingham con un estrecho marcador de 2-1.

Esta victoria no fueron sólo tres puntos ordinarios. Los Ciudadanos dieron oficialmente el golpe en lo más alto de la clasificación primera división de manos del Arsenal, mientras registra un récord de ocho victorias consecutivas en todas las competiciones.

Primera mitad difícil

El partido fue aburrido en los primeros 45 minutos. La defensa del Forest, custodiada por el dúo Murillo y Milenkovic, se mostró muy sólida. Ninguno de los equipos realizó ni un solo disparo a portería hasta el descanso. Erling Haaland y Phil Foden murieron por la disciplina de la zaga del equipo local.

Gol Debut Tijjani Rejenders que Balaster Kilat Forest

El empate se rompió en el minuto 48. Partiendo de un hermoso esquema de ataque, Rayan Cherki envió un pase maduro que Tijjani Reijnders completó con frialdad. Sin embargo, la ventaja del City sólo duró seis minutos. En el minuto 54, Omari Hutchinson logró empatar con un disparo a corta distancia aprovechando una asistencia de Igor Jesus.

El mágico Rayan Cherki en minutos sangrientos

Cuando parecía que el partido terminaría en empate, Rayan Cherki emergió como el salvador. En el minuto 83, un balón sacado de córner llegó a sus pies. Sin control, Cherki disparó una volea rasa que atravesó la multitud de jugadores y se metió en la portería de John Victor.

El nuevo rey de las asistencias de la Premier League

Además de marcar el gol de la victoria, la única asistencia de Cherki en este partido significa que ahora encabeza la lista de máximos goleadores de asistencias de la Premier League esta temporada (7 asistencias), compitiendo estrechamente con Bruno Fernandes. Sorprendentemente, Cherki logró este récord en sólo 8 oportunidades como titular.

Golpe en lo más alto de la clasificación

Con este resultado, el Manchester City sumó 40 puntos y ascendió al primer puesto, un punto por delante del Arsenal, que jugará contra el Brighton unas horas más tarde.

Póngase en fila:

Bosque de Nottingham: John Victor, Savona, Milelello, Murillo, Williams, Domínguez (Awoniyi 87′), Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi (Bakwa 92′), Igor Jesus.