Golpe del AC Milan en la cima de la clasificación de la liga italiana, la acción de Nkunku conduce a una victoria aplastante en San Siro

VIVA – AC Milán mostrando seria ambición en la carrera por el título Liga italiana Temporada 2025-2026. Jugando ante su propia afición en el estadio de San Siro, los rossoneri se mostraron dominantes y aplastados. Hellas Verona con un marcador aplastante de 3-0 en la semana 17, continuó el domingo por la noche WIB, 28 de diciembre de 2025.

Esta victoria no fue sólo de tres puntos. La suma de números completos hace que el AC Milan ascienda oficialmente a cima de la clasificación mientras que con una colección de 35 puntos, superó a sus competidores en la cima de la Serie A.

Lo más destacado de este partido se centra en christopher nunku. El delantero francés estuvo impresionante al marcar dos goles, mientras que otro gol lo aportó Christian Pulisic, quien volvió a demostrar su importante papel en la línea de ataque del Milán.

Desde que sonó el primer pitido, el AC Milan inmediatamente tomó el control del partido. La posesión absoluta del balón estaba en los pies de los locales, con una presión continua en el área defensiva del Verona. Sin embargo, varias oportunidades de Alexis Saelemaekers y Ruben Loftus-Cheek aún no dieron resultado.

En medio del dominio del Milán, el Hellas Verona amenazaba. Cheikh Niasse probó suerte con un disparo lejano, pero el balón se fue desviado de la portería de Mike Maignan.

El punto muerto finalmente se rompió antes del descanso. Aprovechando un saque de esquina, el cabezazo de Adrien Rabiot fue continuado por Christian Pulisic en el segundo palo. El balón entró con éxito en la portería de Lorenzo Montipo y le dio al Milan una ventaja de 1-0 al final de la primera parte.

Al entrar en la segunda mitad, la efectividad del juego del Milan aumentó drásticamente. Apenas tres minutos después de la reanudación, el árbitro señaló el punto penal después de que Victor Nelsson derribara a Christopher Nkunku en el área de penalti. Nkunku, en quien se confiaba como ejecutor, cumplió perfectamente con sus funciones y duplicó la ventaja.

El Milan no tardó en sumar goles. Tres minutos después, Montipo no logró concretar el disparo de Luka Modric. El balón fue inmediatamente golpeado por Nkunku, que marcó su segundo gol y cambió el marcador a 3-0.

Tener una cómoda ventaja le dio al Milan más libertad para controlar el curso del partido. Se crearon varias oportunidades adicionales, pero el marcador permaneció hasta el final del partido. Hellas Verona tuvo dificultades para salir de la presión y no pudo ofrecer una resistencia significativa.