Golkar tiene el concepto de generar ingresos estatales que tienen el potencial de aumentar con RP400 T

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la fiesta Golkar Ahmad Doli Kurnia explicó que su partido tenía un concepto en orden ingresos estatales continuar aumentando. Sin embargo, Doli admitió que el concepto no se había presentado al presidente Prabowo Subanto

«Sí, por supuesto, queremos alentar que los ingresos estatales continúen mejorando. En realidad, Golkar también tiene un concepto, a pesar de que no se discutió», dijo Doli a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el miércoles 27 de agosto de 2025.



Político del Partido Golkar, Ahmad Doli Kurnia en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 10 de septiembre de 2024

Según él, la gerencia zakat y WAQF óptimo puede ser una fuente de ingresos estatales adicionales. Además, Doli dijo que el potencial de ingresos del sector podría alcanzar cientos de billones de rupias si no hubo fuga.

«Por ejemplo, también es posible que tengamos que pensar en los ingresos o ingresos estatales que no se basan simplemente en los recursos naturales, por ejemplo, nosotros, como países de la mayoría musulmán, por ejemplo, creo que si optimiza la gestión de Zakat y Waqf, puede tener un potencial de alrededor de 300-400 billones», dijo.

Además de Zakat, Doli también destacó la contribución de los trabajadores migrantes Indonesia (PMI) que ha sido el segundo mayor contribuyente de divisas después del petróleo y el gas. Consideró que la presencia del Ministerio Especial de Protección de los Trabajadores Migrantes Indonesios formados por el presidente Prabowo Subianto tendría un impacto significativo en la optimización de los ingresos estatales.



«Bueno, creemos que Pak Prabowo formó un ministerio especial para la protección de los trabajadores migrantes indonesios, además de proteger a los trabajadores migrantes afuera, estoy seguro de que también es optimizar los ingresos de divisas del país para que los programas de desarrollo pro-rakyat puedan hacerse de manera óptima con el apoyo del ingreso estatal máximo», concluyó.