Golkar sobre el intercambio de raciones ministeriales: la autoridad del presidente, nos rendimos

Yakarta, Viva – Fiesta Golkar respetar la decisión remodelación Ayer el gabinete del presidente Prabowo Subianto el lunes 8 de septiembre de 2025. Incluyendo relacionado con el tema de ‘Swap Bolsters’ en la poste ministerial en el gabinete rojo y blanco, fue la plena autoridad del presidente Prabowo Subianto.

Se sabe que el presidente Prabowo eliminó a uno de los ministros de Golkar, a saber, el Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) Aquí ariotedjoAdemás de criar al político de Golkar, Mukhtarudin como ministro de protección de los trabajadores migrantes indonesios (P2MI). Mientras que la posición de la menpora todavía está vacía.

«Si nuestros asuntos del gabinete lo dejamos completamente al Presidente dependiendo del presidente. Él quiere la forma de formación, de cuyo gente es, solo dependemos, estamos completamente renunciados al presidente», dijo el secretario general de Golkar, Sarmuji, en el edificio del Parlamento, Central Yakarta, el martes 9 de septiembre de 2025.

Purbaya Yudhi Sadewa (derecha) fue nombrado Ministro de Finanzas

Según él, el presidente Prabowo tiene plena autoridad para regular su formación de gabinete, incluido el nombramiento de personas que ocuparán el asiento del ministro. Golkar, dijo, aceptaría cualquier cosa según Prabowo.

También cree que Prabowo se comunicará primero con Golkar, como su partido de coalición, en los asuntos de la ración del ministro.

«El presidente tiene la autoridad, aceptaremos la decisión del presidente. Debido a que también estamos seguros de que el presidente será sabio, definitivamente también se nos comunicará», dijo Sarmuji.

Con respecto a la posición de Menpora que todavía está vacía, Sarmuji dijo que su partido prepararía un nombre si Prabowo le pidiera. «Solo si se nos pregunta, definitivamente daremos una respuesta. Si se le pregunta, definitivamente daremos lo mejor», dijo

Anteriormente, el presidente Prabowo subanto inauguró varios puestos de ministros que experimentaron cambios, incluido el Ministro Coordinador de Política y Seguridad, Ministro de Finanzas, Ministro de P2MI, Ministro de Cooperativas y Ministro de Juventud y Deportes.

Prabowo instaló a Purbaya Yudhi Sadewa como ministro de finanzas que reemplazaba a Sri Mulyadi, Mukhtarudin fue nombrado Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios que reemplazan a Abdul Kadir Karding, Ferry JuliANTOTUNO designado como Ministro de Cooperativas que reemplazan a Budi Arie Setiaadi.

Al mismo tiempo, el presidente también inauguró al ministro de Hajj y Umrah, Mochamad Irfan Yusuf y Dahnil Anzar Simanjuntak como viceministro de Hajj y Umrah.

Las decisiones de reorganización se tomaron en base a diversas consideraciones, aportes y evaluación realizadas continuamente por el Presidente.

Informe: Syifa Aulia/Tvonenews