Golkar recuerda a los cuadros jóvenes para proteger la democracia para limpiar la política monetaria

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Junta de Legislación DPR RI (Baleg) de la facción del partido GolkarAhmad Doli Kurnia Tandjung, enfatizó la importancia de una comprensión profunda de los cuadros jóvenes del sistema políticofiesta, y elección Indonesia. Dijo esto en la capacitación del cuadro nacional del Partido Golkar del Segundo Partido Golkar al que asistieron participantes de 14 provincias, el sábado 4 de octubre de 2025.

El miembro de la Comisión II de la Cámara de Representantes explicó que Indonesia se adhiere al sistema democracia Pancasila con los principios de la soberanía, la deliberación y la cooperación mutua. Agregó que la forma del gobierno adoptada era presidencial, con la división del poder entre el ejecutivo, la legislativa y el poder judicial que se supervisaba entre sí.

Vicepresidente de la fiesta de Golkar, Ahmad Doli Kurnia Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

«Nuestro sistema político no solo regula el poder de estar de acuerdo con la constitución, sino que también debe canalizar las aspiraciones de las personas, resolver conflictos, proporcionar espacio para la participación y mantener la legitimidad y estabilidad de la democracia», dijo Doli.

En ese contexto, enfatizó el papel de los partidos políticos que se convirtieron en los principales pilares de la democracia. El partido, según Doli, no es solo un vehículo electoral, sino un medio de educación política, reclutamiento de posibles líderes, un puente de comunicación entre el pueblo y el gobierno, a los medios para nominar a los líderes a través de elecciones.

Además, Doli recordó que las elecciones en Indonesia deben mantenerse con principios directos, generales, libres, confidenciales, honestos y justos (Luber Jurdil). Consideró que Indonesia actualmente utiliza un sistema electoral legislativo proporcional abierto, que permite a las personas elegir partidos y candidatos legislativos.

Sin embargo, enfatizó que todavía hay una serie de desafíos importantes de la democracia que deben enfrentarse.

«Político DineroLa fragmentación del partido, la baja participación de la generación más joven y la profesionalidad de los organizadores electorales es un verdadero desafío que debemos responder juntos. Los cuadros jóvenes de Golkar deben estar preparados para ser parte de la solución «, enfatizó.

Ilustración de la boleta electoral

A través de esta capacitación, Doli espera que los jóvenes cuadros de Golkar de varias provincias puedan ser una fuerza impulsora para el fortalecimiento de la democracia, así como los votos de la gente.