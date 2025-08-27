Golkar Promise All Support PRABOWO Programa, discutir el artículo 33 de la Constitución de 1945 en el Palacio

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto reveló que la fiesta Golkar Nuevamente confirma su compromiso de apoyar completamente los programas de prioridad del gobierno.

Esto se transmitió después de la reunión de Prabowo con la gestión del Consejo de Liderazgo Central del Partido Golkar (DPP) en el Palacio Presidencial, Yakarta, el miércoles.

«Como socio de la coalición, el Partido Karya Group (Golkar) transmite varios insumos constructivos, mientras que reafirma su compromiso en el apoyo a los programas de prioridad del gobierno», dijo Prabowo, según la carga de cuentas de redes sociales x @Prabowo, miércoles 27 de agosto de 2025.

Prabowo enfatizó que la reunión no era solo un lugar para la amistad, sino también un espacio estratégico para discutir la sostenibilidad del desarrollo futuro de la nación.

En esa ocasión, el Partido Golkar también enfatizó el apoyo de la aplicación del artículo 33 de la Constitución de 1945. El artículo regula la gestión de los activos estatales para la mayor prosperidad de las personas.

«Espero que esta amistad continúe siendo manteniéndose para fortalecer la unidad nacional y realizar el bienestar de la gente», dijo el presidente Prabowo.

Golkar discutiendo la coalición a largo plazo

Presidente de la fiesta de Golkar, Bahlil Lahadalia, asistió con la gestión central de la fiesta en una reunión que duró aproximadamente dos horas y media. Discutieron compromisos conjuntos con respecto a la realización de los programas de prioridad del presidente que ingresaron a Astacita.

«Esta es una discusión que creo que es muy productiva. Porque hablamos no solo ahora, sino que también hablamos sobre cómo la coalición en el futuro es mejor y más productiva», dijo Bahlil después de una reunión en el Palacio Presidencial.

Bahlil enfatizó que la discusión fue constructiva, especialmente en relación con el Artículo 33 de la Constitución de 1945 con respecto a la utilización de los recursos naturales para el bienestar de la comunidad.

Fortalecer la unidad, realizar el bienestar

Prabowo espera que la comunicación política con el Partido Golkar continúe estando estrechamente, en línea con la visión de fortalecer la unidad nacional. Se espera que el apoyo completo del partido con el árbol de Banyan acelere la realización de los programas de prioridad del gobierno.