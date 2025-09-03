Golkar, Pan y Nasdem son compactos pidiendo un salario y asignación de DPR no activo

Yakarta, Viva – La polémica sobre los salarios y beneficios de los miembros del parlamento indonesio cuyo partido ha sido desactivado continúa en el centro de atención pública. A pesar de que ya no llevan a cabo la función de la madurez, aún reciben salarios e instalaciones estatales.

Esta condición fue respondida de inmediato por tres facciones principales en Senayan, a saber, el partido GolkarFiesta Nasdemy el Partido Nacional del Mandato (CACEROLA).

Anteriormente, el presidente de la Agencia de Presupuesto de DPR RI (Banggar), dijo Abdullah, reveló que técnicamente los miembros de DPR desactivados todavía recibían salarios. Esto se debe a que la implementación del presupuesto es llevada a cabo por las instituciones relevantes, mientras que Banggar ya no discute los detalles sobre el pago del salario.

«En términos de aspectos (técnicos), usted recibe salario», dijo Abdullah en el Complejo del Parlamento, Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025, citado por Viva.co.id.

Esta declaración inmediatamente desencadenó una ola de presión de los partidos políticos para que el mecanismo de detención salarial se promulgara inmediatamente. Porque, según ellos, el estado no activo debe ir acompañado de la terminación de todos los derechos inherentes.

La actitud firme de Nasdem

La facción del Partido DPR Nasdem a través de su presidente, Viktor Laiskodat, enfatizó que su partido solicitó que se detuvieran todos los derechos y instalaciones financieras de Ahmad Sahroni y Nafa Urbach.

«La facción del Partido Nasdem del Parlamento Indonesio solicitó la suspensión temporal de los salarios, los beneficios y todas las instalaciones para los interesados, que ahora están inactivos, como parte de la aplicación e integridad del mecanismo del partido», dijo Viktor, martes 2 de septiembre de 2025.

Agregó que la desactivación del estado de membresía será procesada por el Tribunal del Partido Nasdem, cuyas decisiones son finales y vinculantes. Según Viktor, este paso es una forma de transparencia, así como una forma de responsabilidad para el público.

«Rodeemos la unidad y fortalecemos el espíritu de restauración para construir un mejor futuro indonesio», dijo.

Golkar: inactivo debe concentrarse

El presidente del Partido Golkar del Parlamento Indonesio, Muhammad Sarmuji, declaró que el estado no activo trajo consecuencias lógicas, incluida la pérdida de salario y beneficios.

«Los miembros del DPR que se declaran inactivos deben tener una consecuencia lógica, no reciben salarios e incluyen todas las formas de beneficios. Esa es la diferencia entre un miembro activo de DPR e inactivo. Si no hay referencia relacionada con esto, MKD (Consejo de Tribunal Honorario) puede tomar una decisión que es una guía para el Secretario General (DPR RI)», dijo Sarmuji en su declaración el miércoles 3 de septiembre, 2025.

Él consideró que es injusto si los miembros inactivos continúan disfrutando de las instalaciones estatales, mientras que ya no llevan a cabo los deberes de la representación de las personas.

«Si ha estado inactivo, significa que está bloqueado o no realizando la función de la madurez. Si no lleva a cabo la tarea, sí, el derecho también se pierde. Esto es parte de un mecanismo justo y transparente», continuó.

Pan se unió a la parada salarial

La facción del Partido Nacional del Mandato (PAN) tampoco quería permanecer en silencio. A través de su presidente, Putri Zulkifli Hasan, Pan enfatizó la solicitud de detener todos los derechos de los miembros del DPR que estaban inactivos, incluido Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) y Surya Utama ((Vas a).

«La facción PAN ha solicitado que los derechos en forma de salarios, beneficios y otras instalaciones adjuntas a la posición de los miembros del Parlamento Indonesio con estatus no activo se detengan siempre que se aplique el estado. Esta es una forma de responsabilidad de la bandeja para mantener la responsabilidad y la confianza pública», dijo Putri Zulkifli Hasan, el miércoles 3 de septiembre, 2025.

Afirmó que este paso es una prueba de la seriedad de PAN para mantener el Marwah del Parlamento Indonesio, así como garantizar que el presupuesto estatal se use adecuadamente.

Reportado anteriormente, varios partidos políticos más tarde desactivaron sus cuadros del parlamento indonesio debido a declaraciones y acciones que habían causado controversia.

El Partido Nasdem desactiva Ahmad Sahroni y Nafa Urbach. Pan discapacitado Eko Patrio y Uya Kuya. Golkar desactivó a Adies Kadir, vicepresidente del Parlamento Indonesio, después de sus comentarios sobre el aumento en la Junta de Asignaciones, cosechen polémicas.