Golkar ofrece 3 sistemas electorales alternativos a Prabowo: abierto, cerrado e híbrido

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la fiesta GolkarAhmad Doli Kurnia dijo que su partido ofreció tres sistemas alternativos elección Al presidente Prabowo Subianto. Las tres alternativas incluyen sistemas abiertos, sistemas cerrados y sistemas híbridos o de mezcla.

«Bueno, a partir de los 10 puntos, dijimos que había 1, 2, especialmente sobre el sistema electoral, estábamos dando 3 alternativas, permaneció como un sistema abierto como es ahora, luego un sistema cerrado, también hay un sistema híbrido que es una mezcla de un sistema proporcional cerrado con el sistema de alcaldía», dijo Doli a los periodistas de los periodistas de la compleja del Palacio, el miércoles, el miércoles 27 de agosto, 2025.

Doli explicó que Golkar había formado previamente un equipo de estudio político que discutió al menos 10 puntos para mejorar el sistema político y democracia. Un enfoque del estudio es la mejora del sistema electoral que se ha considerado que todavía tiene muchas debilidades.



Ilustración de la boleta electoral

«Sí, haz de esta manera. Hemos entrado en el segundo período de 25 años de reforma. En los primeros 25 años de ayer, colocamos en la era de la reforma, nuestro sistema político fue un sistema democrático. Y ambos sabemos que nuestro sistema democrático no puede responder o entregar, haciendo instrumentos para traer los ideales del país.

Según él, el sistema democrático en Indonesia se considera actualmente demasiado costoso, complicado y tiende a fertilizar la práctica del pragmatismo entre la gente y la élite. Por lo tanto, Golkar alienta que en el futuro el sistema democrático es más sustancial y capaz de acelerar el logro de los ideales del estado.

Además de las elecciones legislativas, Golkar también realizó un estudio del sistema de elecciones regionales de la cabeza. Se ofrecen dos opciones, a saber, modelos asimétricos con gobernador El DPRD y el Regente/Alcalde son seleccionados para ser elegidos directamente por la gente, u otras opciones donde el Gobernador es elegido por el DPR y los jefes regionales a nivel de distrito/ciudad elegido con una combinación del sistema directo y el DPR.

«O luego, el segundo es que la elección del gobernador permanece en el DPR porque la consideración es que el gobernador es una extensión del gobierno central, para las regencias y las ciudades, hay 2 opciones más para permanecer directamente como es ahora o también híbrido, hay quienes regresan al DPR, hay aquellos que hacemos directamente como ahora», concluyó.



Ilustración de la votación electoral.

Se sabe que el presidente del Partido de Golkar, Bahlil Lahadalia, trajo a un grupo de fiesta visitó el Palacio del Estado, Central Yakarta, el miércoles 27 de agosto de 2025.

En esa ocasión, Bahlil afirmó estar en contacto con el presidente Prabowo Subianto en el Palacio del Estado.

«Hoy nosotros de los administradores de DPP del Partido Golkar hicimos una reunión amistosa con el presidente», dijo Bahlil.