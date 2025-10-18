Golkar no tiene planes de reunirse con el Ministro de Defensa Sjafrie tras Nasdem y PKS

Jacarta – Político Partido GolkarMuhidin M. Said dijo que no había planes de que su partido se reuniera con él. Ministro de Defensa (Ministro de Defensa), Sjafrie Sjamsoeddin.

Así lo reveló Muhidin en respuesta a la llegada de varias élites del Partido. Nasdem y el Partido Justicia Próspera (PKS) visitó al Ministro de Defensa Sjafrie para una audiencia.

«Oh, todavía no lo tenemos, todavía no tenemos ningún plan», dijo Muhidin a los periodistas el sábado 18 de octubre de 2025.

Muhidin dijo que la audiencia o reunión del partido político prevista era la política del presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia. Hasta ahora, dijo, Bahlil no ha recibido instrucciones de reunirse con el Ministro de Defensa Sjafrie.

«Ésa será la política del presidente general, del consejo de dirección central. Aún no hay (dirección)», subrayó.

Anteriormente se informó que el presidente general del Partido Nasdem, Surya Paloh, se reunió con el Ministro de Defensa (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin en el Ministerio de Defensa (Kemhan), en el centro de Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.



Ketum Nasdem Surya Paloh se reunió con el ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin

Sjafrie estuvo acompañado por el viceministro de Defensa, mariscal (retirado) Donny Ermawan Taufanto, al dar la bienvenida a Surya Paloh. Se vio a Paloh con una chaqueta azul, el color típico de Nasdem.

«Si quieres venir, te damos la bienvenida», dijo Sjafrie a los periodistas.

Después de la reunión, el presidente del Partido Nacional Democrático (NasDem), Surya Paloh, admitió haber tomado «vitaminas».

Las vitaminas en cuestión, dijo, son diversos aportes que han sido alentadores y se espera que den lugar a una motivación cada vez más fuerte.

«Así que esto se fortalece y alienta mutuamente. Ese es el punto», dijo Paloh en una conferencia de prensa después de finalizar la reunión.

De este modo, también espera que estas «vitaminas» puedan inspirar confianza en la conciencia de que, por duras que sean las luchas de la nación, todavía podemos afrontarlas bien juntos.

En la misma ocasión, el Ministro de Defensa también admitió que había recibido «vitaminas» de Paloh que le servirían como energía para afrontar diversos retos y tareas futuras.

La «vitamina» en cuestión, dijo, estaba en forma de aportaciones informales pero llenas de compromiso con el nacionalismo y el patriotismo, lo que podría ayudarle en sus deberes como formulador de políticas nacionales para la estabilidad.

Mientras tanto, varias élites del PKS también se reunieron con el Ministro de Defensa Sjafrie el viernes 17 de octubre de 2025. Durante la reunión, el PKS negó que hubiera habido alguna discusión sobre el gabinete.