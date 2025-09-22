Golkar le pide al gobierno que explique el término IKN como un capital político: en la ley no hay

Yakarta, Viva – Presidente de Golkar, Ahmad Doli Kurnia, tarifa gobierno debe explicar con más detalle relacionado con el significado capital político que está fijado en Iknet Como la regulación presidencial que ha sido firmada por el presidente Prabowo Subanto.

Doli dijo que el término capital político no figuraba en la ley sobre el IKN. El término también debe discutirse más para determinar si la ley debe ser revisada.

«Podría explicarse más además cuál es el término Capital Política. Porque en la ley no conocemos el término capital político», dijo Doli a los periodistas del Pullman Hotel, West Yakarta, citado el martes 23 de septiembre de 2025.

La atmósfera de Kipp ikn en el distrito de Sepaku, Penajam Paser Utara Regency, East Kalimantan Foto : Entre fotos/aditya nugroho

Luego, Doli dijo que el gobierno debe poder hacer una planificación más detallada porque 2028 vendrá en poco tiempo.

«¿Es, por ejemplo, con la Oficina del Presidente, la Oficina Presidencial, entonces hay 4 oficinas de Ministros de Coordinación, se puede usar cuando. Digamos que, por ejemplo, si el próximo año podría planear cómo enviar ASN», dijo Doli.

«No es posible que el final de 2028 se mueva al mismo tiempo que debe estar allí, debe haber etapas. Bueno, eso es lo que creo que debe explicarse con más detalle», agregó.

Doli también dijo que él como miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes II discutiría este tema con otros miembros. También alentará al liderazgo de la Comisión II a convocar al gobierno para que explique aún más sobre IKN para convertirse en la capital de la política.

«Sí, creo que más tarde, ¿cuál es el nombre con la emisión de los Peres, tal vez hablaremos primero internamente en la Comisión II? Sí, también aliento al liderazgo a discutir específicamente sobre lo que pedimos una explicación al gobierno», dijo Doli.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, aseguró la continuación del Proyecto de Desarrollo de Capital de Nusantara (IKN) en el este de Kalimantan. Más tarde, IKN se determinará como la ciudad capital.

PRABOWO determinó esto en la regulación presidencial (Peres) número 79 de 2025 sobre la actualización del plan de trabajo del gobierno de 2025, que fue promulgado a partir del 30 de junio de 2025.

«La planificación y el desarrollo del área, así como la transferencia a la ciudad capital del archipiélago se llevaron a cabo como un esfuerzo para apoyar la realización de la ciudad capital del archipiélago para convertirse en la capital de las ciudades políticas en 2028», dijo el reglamento el viernes 19 de septiembre de 2025.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, llegó a Osaka, Japón Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

En esta regulación, Prabowo se centrará en la implementación del desarrollo de IKN en el área central del gobierno que se construyó en un área de 800-850 hectáreas.

El porcentaje del desarrollo del área de la oficina en IKN alcanzó el 20 por ciento del área de tierra, la construcción de una residencial de vivienda decente y asequible alcanzó el 50 por ciento, la infraestructura del 50%, así como el índice de accesibilidad y conectividad a 0.74.